León XIV pide una Francia libre de violencia y odio

El papa León XIV pidió en Lourdes una Francia sin violencia ni odio y gobernantes que defiendan los derechos humanos y la paz

El papa León XIV pidió este sábado por una Francia libre de violencia y odio, además de gobernantes que actúen con sabiduría, generosidad y respeto a los derechos humanos.

La petición fue realizada durante una oración en la gruta de las apariciones de Massabielle, en el santuario de Lourdes, última actividad de su jornada en Francia. El Vaticano confirmó que el pontífice llegó al santuario para participar en esta oración.

El papa pide concordia para Francia

Ante la Virgen de Lourdes, León XIV pidió para el país el “don de la concordia fraterna” y una sociedad en la que las personas puedan trabajar, formar una familia y vivir con tranquilidad.

También solicitó apoyo para las personas en situación de pobreza y para quienes enfrentan mayores dificultades.

El pontífice pidió que Francia cuente con gobernantes “sabios y generosos”, capaces de afrontar los desafíos y trabajar por el bien común.

Asimismo, llamó a defender los derechos humanos fundamentales y la paz mundial, además de rechazar las lógicas de la guerra.

En su visita a Francia, León XIV también ha insistido en la importancia del diálogo y la diplomacia para evitar que los conflictos armados sean considerados inevitables.

También rezó por familias y enfermos

Durante su oración en Lourdes, el papa pidió renovar la fe de las familias cristianas y brindar apoyo a quienes atraviesan dificultades.

También solicitó que surjan nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas y que los jóvenes puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa y fraterna.

Finalmente, León XIV llevó a su oración las intenciones de las personas enfermas y de quienes las acompañan en sus procesos de sufrimiento y búsqueda de recuperación.