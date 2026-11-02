León XIV pide nuevas iniciativas de paz entre Rusia y Ucrania

El papa destacó la tregua humanitaria en Oleshki, donde unos 2 mil habitantes fueron evacuados, y pidió que el acuerdo impulse el diálogo

El papa León XIV llamó a impulsar nuevas iniciativas concretas de paz entre Rusia y Ucrania, luego de la tregua que permitió realizar una operación humanitaria para auxiliar a la población civil de Oleshki, localidad ucraniana bajo control ruso que permanecía afectada por los combates y la escasez de suministros.

Durante el rezo del ángelus de este domingo, el pontífice expresó su deseo de que la colaboración entre ambas partes, que hizo posible la pausa de las hostilidades, contribuya a fortalecer la disposición al diálogo y abra nuevas oportunidades para avanzar hacia una solución del conflicto.

“En estos días se ha llevado a cabo la acción humanitaria en favor de la población civil de la ciudad de Oleshki. Espero que la colaboración entre las partes, que ha hecho posible este gesto de humanidad tan necesario, fomente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas de paz”, manifestó desde la ventana de su estudio en el Palacio Pontificio.

Tregua permitió evacuar a unos 2 mil habitantes

La operación humanitaria permitió reubicar en un lugar seguro a aproximadamente 2 mil residentes de Oleshki, quienes permanecían atrapados en una zona cercana a los enfrentamientos y fueron trasladados lejos del peligro.

La ciudad atravesaba desde hace tiempo una situación complicada debido a la falta de agua, alimentos y suministros médicos, además de los bombardeos y las dificultades para acceder a las localidades cercanas.

Aunque la evacuación representó un avance para proteger a la población civil, el acuerdo no significa una solución al conflicto armado ni resuelve las diferencias diplomáticas entre Moscú y Kiev.

Estados Unidos y el Vaticano mediaron para alcanzar el acuerdo

La tregua local fue posible mediante una iniciativa diplomática en la que participaron Estados Unidos y la Santa Sede. La primera dama estadounidense, Melania Trump, había anunciado que contribuyó a concretar un acuerdo de alto el fuego entre las fuerzas rusas y ucranianas en Oleshki, localidad que describió como una zona al borde del desastre.

En el proceso también intervino directamente el papa León XIV, quien sostuvo conversaciones telefónicas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y posteriormente con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky.

Durante esos contactos, el pontífice solicitó una pausa en los enfrentamientos para facilitar el ingreso de alimentos y ayuda médica, además de permitir que los habitantes pudieran salir de manera voluntaria y segura.

El papa busca que la tregua impulse el diálogo

El mensaje de León XIV se centró en la posibilidad de que la cooperación alcanzada para proteger a los habitantes de Oleshki pueda convertirse en un punto de partida para nuevos acercamientos entre Rusia y Ucrania.

El pontífice destacó el valor humanitario del acuerdo, aunque la situación de la localidad refleja las dificultades que enfrenta la población civil en las zonas cercanas al frente de batalla.