León XIV ora por víctimas de accidente minero en China

El pontífice pidió paz eterna para los fallecidos tras la explosión registrada en una mina de Shanxi, tragedia que ha dejado al menos 82 muertos

El papa León XIV expresó este domingo sus condolencias por las víctimas del accidente minero ocurrido en el norte de China y pidió oraciones por los afectados durante su mensaje posterior al rezo del Regina Coeli en el Vaticano.

Desde la ventana del Palacio Apostólico y ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro con motivo del Domingo de Pentecostés, el pontífice invocó la “paz eterna” para las personas que perdieron la vida en el siniestro registrado en la provincia china de Shanxi.

Papa dedica mensaje especial a la Iglesia en China

Durante su intervención, León XIV recordó que este domingo la Iglesia católica celebra la Jornada de Oración por la Iglesia en China.

El pontífice pidió a los fieles unir sus oraciones con las de los católicos chinos como muestra de cercanía y comunión con la Iglesia universal.

Asimismo, encomendó a la Virgen María la unidad de los creyentes en China y solicitó fortaleza para que puedan continuar difundiendo el Evangelio como símbolo de esperanza y paz.

Accidente dejó decenas de víctimas

El accidente ocurrió el pasado viernes cuando una explosión de gas atrapó a más de 200 trabajadores dentro de una explotación minera en el norte del país asiático.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de al menos 82 personas, además de 128 heridos, en lo que ya es considerado uno de los accidentes mineros más graves registrados en China durante los últimos años.

Equipos de rescate y emergencia continúan trabajando en la zona afectada mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Durante su mensaje, el papa también dirigió oraciones a las comunidades cristianas de Tierra Santa, Líbano y otras regiones de Medio Oriente afectadas por conflictos armados.

El líder de la Iglesia católica pidió paz para las poblaciones que enfrentan violencia y reiteró su llamado a mantener la unidad y la solidaridad entre los pueblos.