León XIV llega a Perú para reencontrarse con su país adoptivo

León XIV inició la gira el 6 de noviembre, poco más de tres semanas después de someterse a una operación en el Policlínico Gemelli de Roma

El papa León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre a Perú para iniciar una visita de seis días al país donde desarrolló buena parte de su trayectoria como misionero y obispo. Su llegada a Lima abre la última y más extensa etapa de su gira sudamericana, después de sus recorridos por Uruguay y Argentina.

El avión procedente de Buenos Aires aterrizó a las 17:00 horas locales en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao. Al pie de la aeronave lo recibieron la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Dos niños le entregaron flores mientras cantaba el coro infantil de Sinfonía por el Perú, el proyecto de educación musical impulsado por el tenor Juan Diego Flórez. Durante la recepción, el pontífice se apartó momentáneamente de la alfombra roja para saludar a menores que viven en albergues estatales, antes de continuar con los saludos a los obispos peruanos.

De misionero agustino a pontífice con nacionalidad peruana

El regreso tiene un componente personal para Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, quien vivió más de veinte años en Perú en distintas etapas. Su labor en el país comenzó en 1985, cuando fue destinado a la misión agustina de Chulucanas, en la región de Piura.

En noviembre de 2014 fue nombrado administrador apostólico de Chiclayo y en septiembre de 2015 asumió como obispo de esa diócesis. Un mes antes, el 24 de agosto, había obtenido la nacionalidad peruana por naturalización.

Su trabajo en Chiclayo se prolongó hasta 2023, cuando Francisco lo llamó a Roma para dirigir el Dicasterio para los Obispos. Tras ser elegido papa en mayo de 2025, Prevost recordó en español a esa diócesis durante su primera aparición desde el balcón de la basílica de San Pedro.

Chiclayo será una escala central del recorrido

La estancia en Perú se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre e incluirá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El itinerario también contempla Santa Cruz de Succhabamba, dentro del recorrido por lugares vinculados con su antigua diócesis.

El programa prevé su viaje a Chiclayo el viernes 13 y la visita a Santa Cruz de Succhabamba al día siguiente. El domingo 15 tiene previstos desplazamientos a Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Lima.

En la capital, la agenda de su primera jornada incluye un recorrido en papamóvil por el centro histórico, una reunión con Fujimori en el Palacio de Gobierno y una audiencia con su gabinete. Después está previsto un encuentro con autoridades y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará su primer discurso en territorio peruano.

La visita se realiza después de una cirugía pulmonar

León XIV inició la gira el 6 de noviembre, poco más de tres semanas después de someterse a una operación en el Policlínico Gemelli de Roma. El 13 de octubre le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho y el análisis realizado durante la intervención confirmó un adenocarcinoma pulmonar, según informó la Santa Sede.

Posteriormente, su cirujano, Stefano Margaritora, señaló que no había motivos clínicos que impidieran el viaje a Sudamérica. El programa contempla la salida de Lima el lunes 16 y la llegada a Roma el martes 17 de noviembre.