León XIV llega a Argentina, la primera visita papal desde 1987

La agenda del primer día incluyó un homenaje al general José de San Martín y una reunión privada con Milei en la Casa Rosada

El papa León XIV llegó a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre para una visita apostólica de cuatro días, la primera de un pontífice a Argentina en 39 años. El presidente Javier Milei lo recibió al pie del avión en el Aeroparque Jorge Newbery, donde aterrizó poco después de las 16:30, hora local, procedente de Montevideo.

La última visita papal al país fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje a Argentina. Francisco, nacido en Buenos Aires, no regresó a su país durante su pontificado. La escala argentina es la segunda de la gira sudamericana de León XIV, que comenzó en Uruguay y concluirá en Perú.

Milei recibe a León XIV en Buenos Aires

En la recepción también participó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Una guardia de honor militar aguardó el descenso del pontífice del avión de Aerolíneas Argentinas, que llevaba su escudo. Al momento del arribo repicaron las campanas de iglesias de la capital.

La agenda del primer día incluyó un homenaje al general José de San Martín y una reunión privada con Milei en la Casa Rosada. El programa también contempló un encuentro en el Palacio Libertad con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Las misas de León XIV en Buenos Aires, Córdoba y Luján

El lunes 9, el papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, un centro que atiende a personas con discapacidad en Claypole. Después celebrará misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Por la tarde se reunirá con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y obispos argentinos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde presidirá una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con sacerdotes y religiosos en la catedral. De regreso en la capital, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará misa a las 10:00 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será su última actividad pública en Argentina antes de partir hacia Lima desde el aeropuerto de Ezeiza.

Por la visita, el gobierno argentino decretó feriado nacional el lunes 9. El martes 10 la medida se aplicará en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.