León XIV envía ayuda a Nepal tras devastadora riada

El papa León XIV envió ayuda económica a Cáritas de Nepal para apoyar a damnificados por una riada que deja al menos 676 muertos

El papa León XIV destinó una ayuda económica a Cáritas de Nepal para respaldar a las personas afectadas por la devastadora riada registrada el pasado miércoles en la cuenca del Bhote Koshi.

La cantidad enviada por el pontífice no fue revelada. De acuerdo con Vatican News, los recursos serán utilizados para adquirir alimentos y artículos de primera necesidad, además de apoyar el funcionamiento de centros de acogida para las personas desplazadas.

Iglesia italiana aporta 500 mil euros

Al apoyo del papa se sumó la Conferencia Episcopal Italiana, que destinó 500 mil euros provenientes de las aportaciones realizadas por sus fieles a través de la declaración de la renta.

Los recursos buscan contribuir a las labores de atención tras las graves afectaciones provocadas por las inundaciones.

Las autoridades de Nepal actualizaron este sábado el balance de víctimas y reportaron que 669 cuerpos han sido recuperados tras la riada ocurrida el miércoles.

Al sumar las víctimas registradas en Nepal y el Tíbet, el número de fallecidos asciende a 676 personas.

La magnitud de la tragedia también se refleja en el número de desaparecidos: cerca de 3 mil personas continúan en paradero desconocido a ambos lados de la frontera.