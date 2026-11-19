El papa conmemoró los 400 años de la basílica vaticana y llamó a mantener sus puertas abiertas como símbolo de hospitalidad y esperanza

El papa León XIV destacó la vocación de hospitalidad y acogida de la basílica de San Pedro del Vaticano, al encabezar este miércoles 18 de noviembre la misa conmemorativa por los 400 años de su consagración.

Durante la homilía, el pontífice describió el emblemático templo como un símbolo de apertura hacia el mundo y una invitación para que más personas encuentren un lugar dentro de la Iglesia católica.

"Queridos hermanos, contemplemos los amplios portales, arcos, balcones y ventanas de la Basílica, que se abre a la Plaza y al mundo con una invitación universal: '¡Vengan, entren, disfruten!'. En una palabra: '¡Crean!'", expresó.

San Pedro, símbolo de hospitalidad católica

León XIV señaló que la basílica representa una vocación permanente de acogida y constituye una muestra de la hospitalidad de la Iglesia, con un mensaje de esperanza que busca trascender las fronteras de Roma.

"Refleja una vocación perenne de acogida, para que el mayor número de personas encuentre lugar en la Iglesia", afirmó el papa, quien también recordó que el significado del recinto no se limita a su valor arquitectónico o artístico.

El pontífice subrayó que el centro de la vida de la basílica es la celebración de la Eucaristía, a la que definió como una obra extraordinaria de la fe, tanto en el templo vaticano como en la iglesia más pequeña del mundo.

También recordó que la misión de la Iglesia consiste en servir a Jesucristo, presente en cada hombre y mujer, y mantener viva la fe a lo largo de la historia.

Cuatro siglos desde la consagración del templo

La ceremonia recordó el 400 aniversario de la consagración de la actual basílica de San Pedro, realizada el 18 de noviembre de 1626 por el papa Urbano VIII, después de aproximadamente 120 años de trabajos y durante 20 pontificados.

La reconstrucción comenzó en 1506 por iniciativa del papa Julio II, sobre los restos de la antigua basílica paleocristiana mandada construir por el emperador Constantino.

El proyecto renacentista reunió a destacados artistas y arquitectos de distintas generaciones, entre ellos Bramante, Rafael, Miguel Ángel, responsable de la emblemática cúpula, y Carlo Maderno.

Al inicio de su homilía, León XIV reconoció que visitar el recinto despierta admiración por la historia, la fe y la belleza artística que alberga. Sin embargo, recordó que toda esa magnificencia se levanta sobre la tumba de Simón, hijo de Jonás, conocido como Pedro, el pescador de Galilea.

El papa llama a responder ante los males del mundo

En su mensaje, el pontífice también hizo referencia a los conflictos y las dificultades que enfrenta la humanidad. Al recordar las palabras del Evangelio de San Mateo sobre la Iglesia, sostuvo que las fuerzas del mal no conseguirán vencerla.

"La guerra no prevalece mientras proclamemos la paz; la miseria no predomina mientras demos testimonio de la caridad; el error no vence mientras enseñemos la verdad. La desesperación no prevalecerá mientras proclamemos la salvación a todos en el nombre de Jesús", manifestó.

La celebración representó la primera misa de León XIV después de su viaje apostólico por Latinoamérica y tuvo como eje la importancia espiritual de la basílica, cuya historia y arquitectura la han convertido en uno de los principales símbolos de la Iglesia católica.