León XIV da el primer paso para beatificar a Margarita Bavosi

La Santa Sede informó que el pontífice firmó los decretos relacionados con diversas causas de santidad que le presentó Marcello Semeraro

El papa León XIV aprobó este sábado 24 de octubre el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, laica consagrada argentina conocida como “Luminosa”, con lo que avanzó la primera etapa de su proceso hacia la beatificación.

La Santa Sede informó que el pontífice firmó los decretos relacionados con diversas causas de santidad que le presentó Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

¿Quién fue Margarita Bavosi, conocida como Luminosa?

Bavosi nació el 19 de septiembre de 1941 en Buenos Aires, Argentina, en una familia acomodada de inmigrantes italianos. Fue la tercera hija del matrimonio y perdió a su madre cuando tenía diez años.

Después de obtener una licenciatura en Historia, encontró su vocación religiosa como laica consagrada en la Obra de María, denominación oficial del Movimiento de los Focolares.

En mayo de 1966 asumió la responsabilidad de la comunidad del movimiento en Paraná, Argentina. Cuatro años después, en 1970, Chiara Lubich, fundadora de los Focolares, le confió la corresponsabilidad de la Obra en España.

Bavosi desempeñó esa función durante 14 años, de acuerdo con la información difundida por la organización.

En junio de 1981, Bavosi comenzó a presentar síntomas de una fibrosis pulmonar atípica. La enfermedad provocó su muerte el 7 de marzo de 1985, cuando tenía 43 años, en Albano Laziale, localidad italiana.

¿Qué sigue en el camino hacia la santidad?

El reconocimiento de las virtudes heroicas representa un paso previo a la beatificación. En el proceso de la Iglesia católica, la persona puede recibir el título de “Venerable siervo de Dios” cuando se reconoce que vivió las virtudes cristianas de manera heroica.

Para avanzar a la beatificación, generalmente debe acreditarse un milagro atribuido a la intercesión de la persona fallecida o reconocerse formalmente su martirio.

La etapa posterior es la canonización, que permite proclamar oficialmente a una persona como santa. Para ello, normalmente se requiere un segundo milagro ocurrido después de la beatificación, aunque existen procedimientos específicos según las circunstancias de cada causa.