León XIV cumple promesa y vuelve a Santa Cruz de Succhabamba

Ante más de 20,000 asistentes, León XIV ofició la santa misa, como antes de ser llamado por el papa Francisco para ser el prefecto del Dicasterio en Roma

En 2023, el padre Robert Francis Prevost recibió un llamado muy especial hasta su muy lejana comunidad de Santa Cruz de Succhabamba, en lo alto de los Andes peruanos.

Quien lo buscó fue el mismísimo papa Francisco, quien lo convocó para convertirse en el prefecto del Dicasterio de los Obispos, en Roma. Así, el religioso, ya nacionalizado peruano, partió desde su pequeña comunidad de apenas 5,000 habitantes hacia la Santa Sede.

Fiel a su retrato humilde, Prevost le prometió a su gente que un día volvería a Chiclayo, donde ejercía como obispo. Lo que nadie se esperaba no es que regresara, sino que lo hizo como el Santo Padre de la Iglesia católica.

Ya como León XIV, el papa encabezó los festejos por el 350 aniversario del Señor del Costado, el patrón de Santa Cruz de Succhabamba, comunidad que lo adoptó cuando llegó desde los Estados Unidos, su país natal.

Debido a lo remoto de la localidad, León llegó en "papacóptero" y, desde que volvió a pisar la tierra donde dejó una huella imborrable, no logró ocultar su emoción por estar nuevamente en la que considera su casa.

En un mensaje a los miles de fieles que se reunieron para saludarlo, el papa agradeció a Dios por permitirle volver a su iglesia, algo que prácticamente ningún padre logra hacer después de partir hacia Roma; y después a su gente por el inmejorable recibimiento.

"Es un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí también en esta visita pastoral a la diócesis de Chiclayo y a todo el Perú. Pues estoy muy contento de encontrar a todos ustedes", dijo León XIV al entrar hoy en la parroquia para una breve visita antes de celebrar la misa.

Ante más de 20,000 asistentes, León ofició la santa misa, como antes de ser llamado por Francisco, como ese ciudadano estadounidense que se convirtió en peruano por el cariño de la gente que nunca lo olvidó, así como él nunca olvidó la promesa de que volvería a Chiclayo.