León XIV critica el consumo egoísta ante el futuro del planeta

León XIV llamó a abandonar la pasividad ante los problemas del mundo y cuestionó las contradicciones entre el consumo y el futuro del planeta.

El papa León XIV llamó este miércoles a abandonar la pasividad frente a los desequilibrios del mundo contemporáneo y pidió prestar atención a las contradicciones que afectan a la sociedad, entre ellas la preocupación por el futuro del planeta frente a la dificultad de renunciar al consumo egoísta.

Durante su primera audiencia general de septiembre, celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante miles de fieles, el pontífice destacó la responsabilidad de la Iglesia de atender las inquietudes y aspiraciones de las personas en un periodo marcado por cambios profundos.

León XIV pide involucrarse ante los cambios del mundo

El papa inició un nuevo ciclo de reflexiones basado en la constitución pastoral “Gaudium et spes”, documento del Concilio Vaticano II dedicado a la relación entre la Iglesia y el mundo contemporáneo.

En este contexto, exhortó a no permanecer como espectadores ante las transformaciones actuales y llamó a escuchar, dejarse interpelar y participar frente a los acontecimientos que ocurren en el mundo.

León XIV también planteó la necesidad de identificar y cuestionar las contradicciones presentes tanto en la vida personal como en la sociedad.

El consumo y el futuro del planeta

Entre los ejemplos mencionados por el pontífice estuvo la contradicción entre la existencia de una conciencia compartida sobre el futuro del planeta y la incapacidad de abandonar hábitos de consumo considerados egoístas.

También cuestionó la idea de que la guerra pueda ser utilizada como un camino efectivo para construir la paz, al señalarla como otra de las paradojas presentes en el mundo actual.

El papa también hizo referencia a los avances científicos y tecnológicos, que han generado nuevas posibilidades, pero que no siempre llegan a todas las personas ni necesariamente se utilizan en beneficio del ser humano.

Asimismo, destacó la contradicción entre una mayor disponibilidad de riquezas y la existencia de un importante poder económico, mientras una parte considerable de la humanidad continúa enfrentando hambre y miseria.