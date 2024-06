Le pide matrimonio a su novia en París y ella sale corriendo

"¿Y por qué el que graba no hace nada?", "Lo más bello del video es ver cómo un grupo de personas (amigos o no) salen corriendo para brindar consuelo a la persona rechazada", "No hay forma que él no supiera que era muy probable que eso pasara. Chicos, los anillos no amarran. Chicas, los embarazos no amarran", "Tal vez… no era el momento, no era el lugar, lo que sí es seguro es que NO era la persona correcta", "Esas cosas se preguntan antes de hacer la propuesta, no vas a ir a sorprender a tu novia así sin más", "De lo que se salvó el pobre, ya le llegará alguien mejor", "¿Qué les cuesta decir que si y en privado le dicen que no y que no quisieron hacerle pasar vergüenza? ¿Cómo vas a salir corriendo así?", son algunas otras opiniones.