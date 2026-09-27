Lavrov pide liberar a Maduro y levantar bloqueo a Cuba

Serguéi Lavrov pidió liberar a Nicolás Maduro, levantar las restricciones a Cuba y avanzar hacia un Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aprovechó su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para abordar las situaciones de Venezuela, Cuba, Palestina y Ucrania.

Lavrov exigió la “pronta liberación” del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa. El funcionario ruso cuestionó su encarcelamiento y sostuvo que el derecho internacional contempla la inmunidad de los altos cargos del Estado.

El canciller también pidió que situaciones como esta no vuelvan a repetirse en el futuro.

Lavrov reclama el fin de restricciones a Cuba

Sobre Cuba, Lavrov llamó a tomar medidas ante lo que calificó como una situación humanitaria grave y señaló la presión ejercida sobre la isla por Estados Unidos.

Desde la tribuna de la ONU, pidió levantar el bloqueo marítimo y las restricciones comerciales contra Cuba, además de retirar al país de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.

En relación con Medio Oriente, el ministro ruso afirmó que ha llegado el momento de garantizar un Estado palestino con base en las decisiones adoptadas por Naciones Unidas.

Lavrov también expresó dudas sobre una eventual unidad entre las distintas fuerzas palestinas y señaló que Rusia considera que estos grupos deben concentrarse en objetivos políticos.

El funcionario ruso cuestionó además la situación en Gaza y denunció el deterioro de las condiciones en Cisjordania, donde acusó a Israel de ampliar sus asentamientos.

Rusia mantiene su postura sobre Ucrania

Respecto a la guerra en Ucrania, Lavrov reiteró que Rusia afirma combatir por la “verdad y la justicia” y sostuvo que Moscú cumplirá los objetivos que plantea para su operación militar.

También acusó a Europa de obstaculizar una salida negociada al conflicto y mencionó el interés de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump en las negociaciones.

La Asamblea General celebra del 22 al 28 de septiembre su debate general correspondiente a la edición 81, con intervenciones de jefes de Estado y representantes de alto nivel.