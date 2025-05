Las redes sociales rondan al secretismo del cónclave

El cónclave para elegir nuevo papa se celebra con el máximo secretismo, bajo llave en la Capilla Sixtina, pero en estos días de preparativos algunos cardenales se han encomendado a las redes sociales para mostrar algunos momentos de sus intensas jornadas, con mucho cuidado de no quebrantar su discreción jurada.

El japonés Isao Kikuchi aparece sonriente en un 'selfie' a bordo de uno de los autobuses que el Vaticano fleta para movilizar a las decenas de cardenales llegados ya a Roma: "Viajando a Santa María La Mayor para rezar ante la tumba del papa Francisco", escribía.

Detrás de él, algunos de sus compañeros de solideo escarlata charlan animadamente, sentados o de pie en el pasillo del vehículo, mientras otros ojean algún documento u observan las calles romanas desde la ventanilla.

En pocos días, desde el 7 de mayo, los cardenales menores de 80 años deberán dejar sus teléfonos para concentrarse en el cónclave, un antiguo y hermético ritual para elegir pontífice cuyas votaciones tienen lugar encerrados en la monumental Capilla Sixtina vaticana.

Mientras, los 'príncipes de la iglesia' se reúnen cada día en las llamadas congregaciones, reuniones en las que acuerdan los pasos en esta fase de 'sede vacante' y la organización del cónclave, y que sirve también para que se vayan conociendo antes de empezar a votar.

Estas congregaciones, al igual que lo que ocurre en el momento de votar, se celebran con el máximo secretismo y todos los asistentes deben jurar sobre el Evangelio que no revelarán nada, tal y como exige la Constitución Apostólica 'Universi Domini Gregis' (1996).

"Nosotros Cardenales de la Santa Romana Iglesia (...) juramos mantener escrupulosamente el secreto sobre cualquier cosa que de algún modo tenga que ver con la elección del Romano Pontífice, o que por su naturaleza, durante la vacante de la Sede Apostólica, requiera el mismo secreto", proclaman, uno a uno.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, recordó este martes en una rueda de prensa la obligatoriedad de cumplir con ese juramento y negó, por ejemplo, que se vayan a difundir las intervenciones que los cardenales pronuncian ante sus colegas en las congregaciones.

El secreto debe ser total, tanto que la Santa Sede toma medidas para que de la Capilla Sixtina no salga ni media palabra. La Santa Sede obliga a jurar discreción incluso a los ayudantes del cónclave, como secretarios, policías, médicos o enfermeros.

Pero en estos días, algunos de los cardenales, electores y no, están aprovechando los últimos momentos 'de libertad' antes de acceder a ese búnker repleto de frescos e historia.

Uno de los más activos es el cardenal estadounidense y arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, quien lleva una suerte de bitácora con comentarios en video en la red social X.

Hi again from the Eternal City. It’s Monday morning and I’m getting ready to go to work. Just wanted to let you know that even though this is an exceptional time in the life of the Church, it’s also a time when prayer comes first. If we don’t ground our work in prayer, we’re in… pic.twitter.com/4xwOH6hMiA