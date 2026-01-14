Las exportaciones chinas a EUA cayeron casi 20 % en 2025

Según las cifras divulgadas este miércoles por la Administración General de Aduanas del país asiático, las ventas se situaron en unos 3,01 billones de yuanes

Las exportaciones denominadas en yuanes desde China a Estados Unidos cayeron un 19,5 % a lo largo de un 2025 marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el consiguiente recrudecimiento de la guerra comercial que el mandatario estadounidense inició durante su primer gobierno (2017-2021).

Según las cifras divulgadas este miércoles por la Administración General de Aduanas del país asiático, las ventas se situaron en unos 3,01 billones de yuanes (431.060 millones de dólares, 370.065 millones de euros).

Por su parte, las importaciones de bienes estadounidenses se contrajeron un 14,1 % hasta unos 999.980 millones de yuanes (143.362 millones de dólares, 123.076 millones de euros) en el recién finalizado ejercicio.

El total de intercambios comerciales denominados en la divisa china entre ambas potencias descendió un 18,2 % en 2025, mientras que el superávit del gigante asiático -uno de los motivos de Trump para iniciar la guerra comercial en 2018- se contrajo un 22,7 %, según cálculos efectuados por EFE, aunque siguió siendo de 2,01 billones de yuanes (287.698 millones de dólares, 246.989 millones de euros).

Las cifras contrastan con las del año anterior, cuando esos intercambios aumentaron un 4,9 %, con las exportaciones subiendo un 6,1 % y las importaciones, un 1,2 %.

En cualquier caso, Estados Unidos se mantuvo en 2025 como tercer mayor socio comercial de China por detrás de dos bloques regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y la Unión Europea (UE), y el primero en la lista de países individuales.

Cabe destacar, dentro de la Asean, el incremento del 23,1 % a las exportaciones a Vietnam, ya que algunos analistas han apuntado a que el país vecino ha servido como punto de trasbordo para que algunos bienes chinos eviten los aranceles a la hora de acceder al mercado estadounidense.

Este último año estuvo marcado por las constantes tensiones entre las dos principales potencias económicas del mundo, con momentos de escalada arancelaria que llegaron a suponer un embargo comercial cruzado 'de facto', aunque Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, firmaron una tregua de un año a finales de octubre tras una reunión en Corea del Sur.