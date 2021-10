Las 7 Más: Cataratas más grandes del mundo

Ya sea por sus vertiginosas caídas o por los paisajes que las rodean, las cataratas son uno de los principales atractivos de la naturaleza

Por: Aracely Castañon

octubre, 18, 2021 13:12

En nuestra sección las 7 Más, te traemos una lista con las 7 cataratas más altas del mundo.

Salto del Ángel

Con una altura de 979 metros El Salto del Ángel, es la cascada más alta del mundo fue descubierta en Venezuela por un aviador en 1933, y desde ese momento, pasó de ser un secreto del pueblo indígena Pemón a convertirse en un auténtico icono del país.

Cataratas de Tugela



Nos trasladamos hasta Sudáfrica donde se ubica la segunda catarata más alta del mundo con una altura de 948 metros. Al llegar, dos senderos nos llevan hasta las cataratas, que abarcan cinco cascadas, dejando uno de los paisajes más impresionantes del país.

Cascada Vinnufallet



En el tercer puesto encontramos la Cascada Vinnufallet, en Noruega. Este salto de agua puede presumir de ser la cascada más alta de Europa, con una profundidad de 865 metros.

Cataratas Victoria



El río Zambeze cae en las Cataratas Victoria a 108 metros de profundidad y, gracias a su altura y anchura, nace allí durante la época de lluvias la mayor cortina de agua en la Tierra.

Cataratas de Iguazú



Las Cataratas de Iguazú son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se puede visitar tanto desde el lado argentino como el brasileño gracias a su altura de 80 metros, ambas perfectas para disfrutar de su famoso camino hasta la Garganta del Diablo

Skogafoss



Es una de las atracciones más populares de Islandia. Este impresionante salto de agua, de más de 60 metros de caída, culmina sobre un lecho de piedras negras que contrastan con el color verde esmeralda de las laderas.

Cataratas del Niágara



En la lista no podían faltar las Cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Su fama no se debe a su altura, de 52 metros, si no por su amplitud y por sus 3000 toneladas de agua por segundo de caída.