Las 5 profecías inquietantes de Nostradamus para 2023

Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, sigue dando de qué hablar a casi 500 años de su muerte debido a sus famosas predicciones

Por: Luz Camacho

Enero 01, 2023, 8:30

Muchos profetas y adivinos han lanzado sus advertencias de lo que nos depara el futuro, pero solo algunos se han vuelto famosos por vaticinar catástrofes mundiales a lo largo de la historia.



Nostradamus encabeza la lista ya que se le atribuye una gran cantidad de acotecimientos que se han producido hasta nuestos días.



La aparición de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, el atentado de las Torres Gemelas o la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, han sido algunas de las profecías del boticario francés.



Como era de esperarse, sus seguidores analizaron su libro titulado 'Les Prophéties' (Las Profecías) para ver qué le depara a la humanidad en el 2023.



¿Qué dicen las profecías de Nostradamus para 2023?



Gran crisis en Estados Unidos



Para 2023, Nostradamus augura para Estados Unidos conflictos, inestabilidad y descontento social. Además el profeta francés destaca que una crisis provocará la desunión en toda Norteamérica, dando paso a un “nuevo orden mundial” que será liderado por un hombre y una mujer. Pero 'su alianza durará poco, al igual que sus buenos efectos'.



Renuncia del Papa



Nostradamus predice que uno de los grandes eventos que nos esperan para 2023 será la renuncia del Papa Francisco, quien curiosamente hace algunos días se dio a conocer que firmó un documento sobre su dimisión en caso de sufrir alguna enfermedad o discapacidad. De suceder eso, la profecía expone que el puesto será ocupado por una persona 'oscura y muy peligrosa' que podría llevar al mundo a una nueva guerra religiosa.



Misión a Marte



En un fragmento de una cuarteta de sus profecías, Nostradamus asegura que “una luz caería sobre Marte”, lo que se interpreta a que el hombre pisará Marte. Cabe recordar que el CEO de SpaceX, Elon Musk, se ha propuesto colonizar el planeta rojo en 2029.



Sin embargo, otros advierten lo contrario, pues podría tratarse de un posible accidente en la nave que quieren enviar al planeta vecino.



Gran guerra



El médico escribió que se avecina una “gran guerra” que durará “siete meses”, donde habrá “gente muerta por la maldad”. Se cree que esta afirmación predice que la Guerra ente Ucrania y Rusia se pondrá peor y se desatará una Tercera Guerra Mundial que será corta, pero causará gran devastación. La advertencia añade que 'Ruan, Evreux, no caerán ante el Rey”, por lo que estas dos localidades francesas se podrían salvar de la destrucción, pero París no correría la misma suerte.



Desastre económico



Con respecto a la economía mundial, el profeta precisó: 'Ni abades, ni monjes, ni novicios que aprender; la miel costará mucho más que la cera de las velas (...). Tan alto subirá el celemín de trigo, que el hombre se comerá a su semejante”.



Calentamiento global o bomba nuclear



Para finalizar, la temperatura del planeta y el mar van en aumento. En 2023 se podría alcanzar un punto máximo para el retroceso del cambio climático. 'Como el Sol, la cabeza abrasará el mar brillante; los peces vivos del Mar Negro casi hervirán. Cuando Rodas y Génova estén medio muertas de hambre, la gente del lugar para cortarlas se afanará', se le en un fragmento de su libro. Sin embargo, algunos estudiosos consideran que esta predicción augura un empeoramiento del cambio climático debido a la explosión de una bomba que también provocará una gran despoblación en muchos países europeos. 'Durante cuarenta años no aparecerá el arco iris. Durante cuarenta años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones', se lee en el escrito.