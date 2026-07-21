Lanza EUA nueva ofensiva contra Irán por orden de Trump

Los ataques buscan afectar capacidades militares iraníes tras nuevos incidentes en Ormuz, mientras Teherán asegura que mantendrá el conflicto

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra posiciones de Irán, con el objetivo de debilitar aún más las capacidades militares de la República Islámica, informó este lunes el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

En un mensaje difundido en la red social X, el organismo militar indicó que la ofensiva fue ordenada por el presidente Donald Trump.

"Hoy a las 4 p. m. (hora del este), las fuerzas estadounidenses iniciaron una nueva ronda de ataques contra Irán por orden del comandante en jefe. Estos ataques tienen como objetivo debilitar todavía más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz", señaló el CENTCOM.

De manera paralela, la cadena estatal PressTV informó sobre explosiones registradas en Chabahar, Konarak, Sirik y Bandar Abbás, ubicadas en el sureste de Irán.

Trump promete nuevas represalias

Durante la jornada, el presidente Donald Trump aseguró que responderá con mayor fuerza si continúan los ataques contra militares estadounidenses.

"Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará muchas veces por ello", afirmó el mandatario, al señalar que la instrucción ya fue comunicada al secretario de Defensa, Peter Hegseth, y a otros altos mandos del Pentágono.

Irán afirma que mantendrá la guerra

Por su parte, el portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, sostuvo que el conflicto continuará hasta alcanzar una "disuasión total".

"La racionalidad dicta que la guerra debe continuar hasta alcanzar la disuasión total para la nación iraní. De lo contrario, el enemigo volverá a invadir el querido territorio iraní con errores de cálculo. Por lo tanto, la continuación de la guerra hasta lograr la disuasión total no se basa en el entusiasmo ni en la beligerancia, sino en la experiencia y la racionalidad", declaró.

Tras un cese al fuego considerado precario y acordado en abril, el conflicto entre EUA e Irán se recrudeció hace casi dos semanas, cuando Trump dio por terminado el acuerdo y acusó a Teherán de atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Desde entonces, ambos países han intercambiado ataques de forma constante. Mientras EUA ha bombardeado infraestructura iraní, Irán ha respondido con ofensivas contra bases militares estadounidenses en la región. Además, Washington restableció el bloqueo militar a los puertos iraníes.