La Tuta se declara no culpable en Nueva York; seguirá preso

El narcotraficante mexicano Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, se declaró no culpable ante un juez de la Corte de Nueva York

El narcotraficante mexicano Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, se declaró no culpable este martes 17 de marzo ante un juez de la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, por cargos relacionados con conspiración para traficar narcóticos.

Durante su comparecencia ante el juez John G. Koeltl, y acompañado de su abogado Thomas Ambrosio, el exlíder criminal fue formalmente arraigado tras varios meses de retrasos en su procedimiento judicial.

La próxima audiencia fue programada para el 24 de junio, donde se prevé avanzar hacia la preparación de un eventual juicio. De ser declarado culpable, Gómez Martínez podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos.

El también exdirigente de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios permanecerá en prisión preventiva en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, a donde fue trasladado tras su entrega a autoridades estadounidenses en agosto de 2025.

La extradición formó parte de un operativo en el que el gobierno mexicano entregó a una veintena de reos de alto perfil requeridos por Washington, acusados de delitos como crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Acusaciones por narcotráfico internacional

La fiscalía estadounidense acusa a Gómez Martínez de conspirar para traficar grandes cantidades de metanfetamina y cocaína desde México hacia Estados Unidos, particularmente a través del puerto de Puerto de Lázaro Cárdenas, considerado un punto estratégico para el trasiego de drogas.

En la misma causa también se señala a antiguos líderes criminales como José de Jesús Méndez Vargas y Nazario Moreno González.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la organización La Familia Michoacana operaba con una estructura violenta, utilizando armas de alto poder adquiridas en territorio estadounidense para sostener sus actividades ilícitas, que incluían asesinatos, secuestros y extorsiones.

Nacido en febrero de 1966 en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, Gómez Martínez tuvo un inicio alejado del crimen. Durante 15 años ejerció como maestro de educación básica tras formarse como normalista en 1985.

Antes de su incursión en el narcotráfico, también se dedicó a labores agrícolas y participó en iniciativas comunitarias, como la creación de centros de apoyo para personas con adicciones.

Sin embargo, a los 35 años abandonó la docencia para integrarse al crimen organizado, donde escaló posiciones hasta convertirse en uno de los líderes más visibles de Los Caballeros Templarios.

Captura y traslado a Estados Unidos

La Tuta fue detenido en febrero de 2015 en Morelia, Michoacán, en un operativo que se realizó sin disparos. Posteriormente, permaneció en prisión en México hasta su traslado a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025.

Las autoridades estadounidenses lo señalan como un operador clave dentro de La Familia Michoacana, encargado de negociar con autoridades, facilitar el tráfico de drogas y representar públicamente a la organización criminal.

Hasta el momento, no se ha informado sobre negociaciones para un acuerdo de culpabilidad entre la defensa y la fiscalía, por lo que el caso podría avanzar hacia un juicio formal en los próximos meses.