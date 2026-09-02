La tormenta Edouard se fortalece rumbo a Texas y Luisiana

Edouard se fortalece rumbo a Texas y Luisiana, donde podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra este martes.

La tormenta tropical Edouard se fortalece este martes mientras se aproxima a las costas de Texas y Luisiana, en el noroeste del golfo de México, donde podría alcanzar una intensidad cercana a la de huracán antes de tocar tierra más tarde, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés)

A las 8:00 de la mañana, hora del Este de EUA, Edouard, que se formó este lunes y es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, se encontraba a unos 65 kilómetros al sureste de Cameron, Luisiana, y a 110 kilómetros al este-sureste de Port Arthur, Texas.

El ciclón presentaba a esa hora vientos máximos sostenidos de 65 km/h y desplazándose hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

Las principales zonas en riesgo se extienden desde High Island, Texas, hasta Cameron, Luisiana, donde está vigente una alerta de huracán, mientras que desde Port Bolivar, Texas, hasta la línea entre las localidades de Vermilion e Iberia, Luisiana, rige una advertencia de tormenta tropical.

Edouard tocaría tierra en la costa del noroeste del golfo más tarde este martes y avanzaría sobre el sureste de Texas durante la noche La tormenta también podría dejar entre 7.6 y 15.2 centímetros de lluvia, con máximos de hasta 22.9 centímetros, en partes de la costa superior de Texas y el centro-este de ese estado, mientras que el suroeste de Luisiana podría recibir entre 5.1 y 10.2 centímetros.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas bajas y urbanas, además de posibles desbordamientos de ríos.