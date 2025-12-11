La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo

Tras ganar el premio nobel de la paz. María Machado no pudo asistir a la ceremonia de premiación, sin embargo la opositora continuó con su viaje hacia la ciudad

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, pero ya no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dado que quiere reunirse directamente con sus familiares, dijo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

El Premio Nobel de la paz fue entregado por la hija de la líder, Ana Corina Sosa, quien fue la encargada de recibir dicho galardón en representación de su madre ante los miles de asistentes y televidentes observando esta premiación desde la ciudad de Oslo en Noruega.

¿Quién es María Corina Machado?

Es una política e ingeniera venezolana, reconocida como una de las principales líderes de la oposición al chavismo. Nacida en Caracas en 1967, se dio a conocer en 2002 al cofundar Súmate, una organización que impulsa la transparencia electoral.

En 2011 fue electa diputada de la Asamblea Nacional, donde destacó por sus críticas directas a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, consolidándose como una figura clave dentro de la oposición.

En 2012 fundó el partido Vente Venezuela, de orientación liberal, y asumió su coordinación nacional.

En 2023 ganó por amplio margen las primarias de la oposición, aunque posteriormente fue inhabilitada por el gobierno para competir en las elecciones de 2024. Aun así, se mantuvo como referente de la resistencia democrática, respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia y enfrentó episodios de persecución que la llevaron a la clandestinidad.

María Corina Machado es vista hoy como uno de los símbolos más prominentes de la resistencia democrática en Venezuela.

¿Por qué gano el premio nobel de la paz?

El comité del Nobel decidió otorgarle el premio como reconocimiento a su “incansable lucha por la democracia, los derechos humanos y la dignidad de su pueblo” en medio de la crisis política y humanitaria en su país.



Representa, según el comité a un movimiento de ciudadanos que, pacíficamente y con coraje, ha promovido elecciones libres, la rendición de cuentas pública y reformas democráticas en Venezuela.



Su activismo viene de años: denuncias, participación política, defensa de libertades y liderazgo opositor, a pesar de amenazas, represión e inhabilitaciones. El premio reconoce tanto sus acciones personales como su papel simbólico de resistencia pacífica.

Machado es la segunda persona proveniente de Venezuela en ganar el Premio Nobel después de Baruj Benacerraf quien lo ganó en el año de 1980 en la categoría de medicina por la investigación acerca de las estructuras genéticamente determinadas de la superficie celular que regulan las reacciones inmunológicas en los seres humanos.