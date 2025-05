La hija pequeña de Trump, Tiffany, da a luz a su primer hijo

Tiffany Ariana Trump, hija pequeña del mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves en X que dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Alexander Trump Boulos.

"¡Bienvenido al mundo, nuestro dulce bebé, Alexander Trump Boulos! ¡Te amamos muchísimo! ¡Gracias por llegar a nuestras vidas!", dijo junto a una foto en la que su mano toma un pie del bebé.

El líder republicano anunció públicamente el embarazo de la joven el pasado 10 de octubre en un acto electoral en el Club Económico de Detroit, en Míchigan.

Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 🩵👶🏻🩵 pic.twitter.com/tYSgZDGivr