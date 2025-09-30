La DEA ataca operaciones del CJNG, incauta 77 mil kilos de droga

La DEA se comprometió a desmantelar las redes de comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, 'El Mencho'

La Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) informó que dio un duro golpe a las operaciones del CJNG, incautando un millón de pastillas falsificadas y 77,000 kilogramos de su droga en cinco días.

Designada como Organización Terrorista Extranjera en febrero por la Administración Trump, la DEA implementó un operativo de una semana destinado a desmantelar el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo.

Del 22 al 26 de septiembre de 2025, agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas que dieron como resultado:

670 Arrestos

Incautaciones de drogas:

92.4 kilogramos de polvo de fentanilo,

1,157,672 pastillas falsificadas,

6,062 kilogramos de metanfetamina,

22,842 kilogramos de cocaína, y

33 kilogramos de heroína

Incautaciones de divisas: $18.644,105

Activos incautados: $29,694,429

Armas de fuego: 244

"La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos", declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

La DEA se comprometió a desmantelar las redes de comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, por el que se le ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares.