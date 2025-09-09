La DEA arresta a 617 personas en su ofensiva al Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional.

La Administración de Control de Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) anunció los resultados de un aumento operativo de una semana de duración destinado a desmantelar el Cártel de Sinaloa.

Del 25 al 29 de agosto de 2025, agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas que dieron como resultado 617 arrestos.

Incautaciones de drogas:

480 kilogramos de polvo de fentanilo,

714,707 pastillas falsificadas,

2,209 kilogramos de metanfetamina,

7,469 kilogramos de cocaína, y

16,55 kilogramos de heroína

Incautaciones de divisas: $11,111,483

Activos incautados: $1,697,313

Armas de fuego: 420

"Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense", declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Y agregó: La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo.

Hay decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores de Sinaloa que operan en todo el mundo, en al menos 40 países, y que son responsables de la producción, fabricación, distribución y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas peligrosas y mortales.

En febrero, la Administración Trump designó al Cártel de Sinaloa, junto con otros siete grupos, como Organización Terrorista Extranjera. El Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional.