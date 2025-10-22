La cumbre Trump-Putin no se celebrará en 'un futuro inmediato'

'No hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato', dijo un funcionario de la Casa Blanca

La Casa Blanca confirmó este martes que el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, no tendrá lugar en un "futuro inmediato", días después de que el mandatario estadounidense adelantara que la cita ocurriría "muy pronto".

"No es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", dijo un funcionario de la Administración, según The Washington Post.