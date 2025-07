La Casa Blanca publica imagen de Trump como ¡'Superman'!

La Casa Blanca publicó en su cuenta de Instagram una imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, vestido como 'Superman' y acompañado de las palabras 'Truth' (Verdad), 'Justice' (Justicia) y la frase 'The American Way' (A la manera estadounidense) .

La publicación, que acumula más de 55,000 'me gusta' y 10,000 comentarios, muestra a Trump ataviado con el disfraz del mítico superhéroe y una descripción que dice 'THE SYMBOL OF HOPE' (El símbolo de la esperanza).

El pasado 2 de mayo, antes del cónclave que eligió a León XIV como sumo pontífice de la Iglesia Católica, Trump publicó en su cuenta de la red Truth Social una imagen suya vestido como papa.

La ilustración, hecha con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) y lo presentaba con sotana blanca, mitra, cruz dorada y parecía estar por dar una bendición, ya que tenía el brazo derecho inclinado a la altura del hombro y con el dedo índice levantado.

"Me gustaría ser papa. Esa sería mi opción número uno. Creo que sería un gran papa. Nadie lo haría mejor que yo”, dijo en ese momento el mandatario estadounidense.

La publicación salió justo un día antes del estreno de la más reciente película del superhéroe de DC Comics, protagonizada por David Corenswet, que interpreta a 'Superman' y Rachel Brosnahan que da vida a Lois Lane.