La Casa Blanca corona a Trump en video al estilo Juego de Tronos

La Casa Blanca publicó un video generado con IA inspirado en la intro de Juego de Tronos, donde el escritorio de Trump se transforma en el Trono de Hierro.

La Casa Blanca aprovechó el arrastre de la exitosa saga televisiva Juego de Tronos y publicó este lunes en X un video inspirado en la intro de la serie, donde el escritorio del presidente, Donald Trump, en el Despacho Oval se convierte en el Trono de Hierro, visto como símbolo de poder y codicia en la ficción creada por George R.R. Martin.

Realizada con inteligencia artificial, la publicación imita el inicio de los capítulos del show y muestra algunos sitios de Washington a través de un mapa dinámico en el que los edificios toman forma a modo de rompecabezas mecánico, todo al son de la reconocible melodía compuesta por Ramin Djawadi.

THE CAPITAL: RESTORED ⚡



Order restored. The capital reclaimed. 👑 pic.twitter.com/9RdY7EDDw0 — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2026 En el clip, de apenas un minuto de duración, aparecen edificios como el Capitolio, el Memorial Nacional a la Segunda Guerra Mundial junto al Estanque Reflectante, el monumento a Cristóbal Colón, y las fuentes del parque Meridian y la Freedom Plaza, revitalizadas como parte de la "campaña de embellecimiento" impulsada por Trump en la capital. "La capital: restaurada. El Orden ha sido restablecido. La capital, recuperada", se lee en un texto junto al emoticono de una corona. Al final del video, la imagen lleva al espectador hasta el Despacho Oval, donde el escritorio presidencial se transforma en el trono forjado con espadas fundidas, con la adición de una bandera estadounidense en el respaldo, flanqueado por otras dos insignias y lo que parecen ser antorchas en forma de dragones. La publicación de la cuenta oficial de la Administración llega pocas horas después del estreno del último capítulo de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', un 'spinoff' de Juego de Tronos, ambientado casi doscientos años de los sucesos de 'La Canción de Hielo y Fuego', saga de libros de George R.R. Martin en la que se inspiró la serie televisiva.