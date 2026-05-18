La Casa Blanca convierte a Trump en '007' y desata burlas

Una imagen generada por IA que muestra a Donald Trump como James Bond provocó reacciones masivas en redes, justo cuando Amazon MGM busca al nuevo agente 007

La Casa Blanca volvió a encender la conversación digital tras publicar una imagen generada por inteligencia artificial en la que Donald Trump aparece caracterizado como una versión de James Bond, en un falso póster cinematográfico acompañado del lema “Make America Great Again”.

La publicación, difundida el sábado por la noche, se suma a una serie de imágenes virales impulsadas desde el entorno de Trump, donde previamente ya había aparecido representado como el Papa o como una figura mesiánica.

Ahora, el turno fue para uno de los íconos más reconocibles del cine de espionaje: el agente 007.

La respuesta en internet fue inmediata. Usuarios de distintas plataformas reaccionaron con sátira, memes y críticas, utilizando la publicación para ironizar sobre la imagen presidencial y compararla con el legendario espía británico creado por Ian Fleming.

Entre bromas, montajes y comentarios políticos, la pieza visual se convirtió rápidamente en tendencia, ampliando el debate sobre el uso de inteligencia artificial como herramienta de propaganda e identidad política.

Coincide con la búsqueda real del próximo James Bond

La publicación llegó en un momento particularmente simbólico, ya que Amazon MGM Studios activó oficialmente en semanas recientes las audiciones para encontrar al sucesor de Daniel Craig en Bond 26.

La franquicia atraviesa una nueva etapa tras el acuerdo que otorgó a Amazon MGM el control creativo, con la intención de relanzar a 007 bajo una visión renovada.

Amazon MGM confirmó que Nina Gold, una de las directoras de casting más prestigiosas de la industria, con experiencia en Game of Thrones, The Crown y Star Wars, será la encargada de encontrar al nuevo Bond.

Según reportes del sector, el estudio busca a un actor más joven, idealmente entre finales de sus 20 y principios de sus 30 años, con capacidad para protagonizar múltiples entregas y aportar carisma, sofisticación, atractivo y peligro.

Mientras las audiciones avanzan, las apuestas y rumores ya colocan entre los nombres más mencionados a Callum Turner, Harris Dickinson, Jacob Elordi y Aaron Taylor-Johnson.

La intención de Amazon MGM parece orientarse hacia un reinicio o una nueva etapa narrativa que conserve la esencia clásica de Bond, pero con una imagen adaptada a nuevas generaciones.