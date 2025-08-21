La Casa Blanca abre una cuenta de TikTok en medio de polémica

Por motivos de seguridad nacional, Washington considera que para que TikTok funcione en EUA, la entidad operadora, ByteDance, debe desligarse de la matriz china

La Casa Blanca ha abierto una cuenta en TikTok a menos de un mes del teórico apagón de esta red social en Estados Unidos, en lo que parece un giro en el contencioso que la administración de Donald Trump mantiene con la red social china y que quedará prohibida en ese país si antes no hay un acuerdo.

Hace apenas un mes, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, insistió en que TikTok "se irá a negro" si las autoridades chinas no aprueban la creación de una nueva sociedad que opere la aplicación.

Y todo ello mientras China y Estados Unidos negocian un acuerdo comercial, negociación que se ha ampliado en diferentes ocasiones.

Por motivos de seguridad nacional, Washington considera que para que TikTok funcione en Estados Unidos, donde suma 170 millones de usuarios, la entidad operadora, que ahora es ByteDance, debe desligarse de la matriz china.

Donald Trump, que inició la batalla contra TikTok en su primer mandato (2017-2021), se unió sin embargo a esta plataforma durante su campaña para las elecciones de 2024 y acumuló casi 15 millones de seguidores. Desde entonces, ha subrayado que contribuyó a su triunfo.

Las prórrogas de Trump

En su primer día de mandato Trump firmó una orden ejecutiva que concedía una prórroga de 75 días a ByteDance para alcanzar un acuerdo con empresas estadounidenses, que ha renovado en dos ocasiones desde entonces, la última hasta el 17 de septiembre, al tiempo que ha vinculado un posible alivio de los aranceles a China con el apoyo de su Gobierno a esta operación.

Tump, que en junio aseguró haber encontrado un comprador para la plataforma, ha mencionado en varias ocaciones que tiene un lugar en su "corazón" para TikTok, porque le ayudó a conquistar el voto joven en 2024.

Al mes siguiente de su triunfo electoral, el mandatario recibió al director ejecutivo de la compañía, Shou Zi Chew, en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, y también le invitó a su toma de posesión el 20 de enero.

Un día antes, durante un mitin en Washington para celebrar la victoria y tras anunciar que iba a conceder a la plataforma una prórroga para operar, Trump declaró: “Desde hoy TikTok está de regreso" ..."Ganamos en TikTok, y los republicanos nunca antes habían ganado el voto joven".