KitKat busca 12 toneladas de chocolate robadas en Europa

La marca de chocolates KitKat, solicitó ayuda a través de redes sociales para localizar 12 toneladas de sus barritas que fueron robadas

La marca de chocolates KitKat, propiedad de la multinacional Nestlé, solicitó ayuda a través de redes sociales para localizar 12 toneladas de sus barritas que fueron robadas durante su traslado en Europa.

A través de la plataforma X, la compañía pidió a los usuarios colaborar con la búsqueda mediante una herramienta digital diseñada para rastrear los productos sustraídos.

Lanzan rastreador digital

La empresa informó que desarrolló un “Rastreador de KitKats robados”, un enlace disponible en su sitio web donde los consumidores pueden verificar si las chocolatinas que adquirieron forman parte del lote robado.

Para ello, los usuarios deben ingresar un código de ocho dígitos que aparece en el empaque del producto. En caso de coincidencia, el sistema proporciona instrucciones para reportarlo a la marca, que a su vez notificará a las autoridades correspondientes.

Según la compañía, el robo involucra un total de 413 mil 793 unidades.

De acuerdo con KitKat, el asalto ocurrió la semana pasada durante el trayecto de un cargamento que viajaba desde una fábrica en el centro de Italia hacia Polonia, aunque no se ha precisado el lugar exacto del incidente.

La empresa señaló que el vehículo que transportaba las chocolatinas fue interceptado por desconocidos.

Nestlé aseguró que no existe riesgo para la seguridad de los consumidores y que el suministro del producto no se ha visto afectado.

No obstante, advirtió que existe la posibilidad de que los chocolates robados ingresen a canales de venta no oficiales en mercados europeos.

La compañía vinculó este incidente con el incremento en el consumo de chocolate durante la Semana Santa, temporada en la que aumenta la demanda de productos como huevos y figuras elaboradas con este alimento.

Finalmente, la firma reiteró que colabora estrechamente con autoridades locales y socios logísticos para esclarecer lo ocurrido.