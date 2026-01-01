Kiritimati y otras islas en el Pacífico celebran Año Nuevo 2026

La isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, y otros pequeños territorios del Pacífico sur como Samoa y Tonga ya celebran la llegada del 2026

La isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, y otros pequeños territorios del Pacífico sur como Samoa y Tonga ya celebraron la llegada del 2026, debido a husos horarios que van poco más de medio día por delante de la hora media de Greenwich (GMT).

Kiribati fue la primera en recibir el año 2026 a las 05:00 hora del Este de Estados Unidos, seguida de cerca por la primera ciudad importante, Auckland, Nueva Zelanda.

El año nuevo empezó a correr en las recónditas islas de Samoa y Tonga, así como en la neozelandesa región de Auckland, que van una hora delante de la turística Fiyi.

#FelizAño|| La isla Kiritimati de Kiribati es el primer lugar en el mundo en dar la bienvenida al año #2026 . pic.twitter.com/L2xrM2HVkO — PRENSA Virtual (@PRENSAVirtual_) December 31, 2025

AÑO NUEVO EN AUSTRALIA

Sídney, considerada la capital mundial del Año Nuevo, celebró de forma desafiante, aunque más moderada, tras el ataque terrorista en un evento de Hanukkah en Bondi Beach, en el que murieron 15 personas.

La seguridad fue estricta y antes de los tradicionales fuegos artificiales de medianoche, el icónico Puente del Puerto se iluminó de blanco como símbolo de paz y unidad mientras la ciudad australiana hacía una pausa para un momento de silencio por las víctimas.

Este año, los actos en Sídney están marcados por el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre, cuando dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba una festividad judía en la turística playa de Bondi, matando a 15 personas.

Las celebraciones fueron suspendidas en ese enclave, que sigue tomado por las autoridades mientras continúan las investigaciones.

Conforme avancen las horas, Rusia será el primer país europeo en recibir el 2025, mientras que en América las celebraciones empezarán en países como Argentina y Chile, y terminarán en islas de Estados Unidos, entre ellas el archipiélago Hawái.