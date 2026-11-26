La inspección incluyó centros de producción de materiales nucleares, instalaciones relacionadas con equipos de propulsión nuclear

Kim Jong-un pidió ampliar las misiones y los ámbitos de empleo de las armas nucleares tácticas de Corea del Norte, mientras acusó a Estados Unidos de impulsar la adquisición de submarinos de propulsión nuclear entre sus aliados. El anuncio provocó una respuesta de Seúl, que rechazó las justificaciones de Pyongyang para fortalecer su arsenal.

Las declaraciones fueron realizadas durante una inspección a instalaciones nucleares el miércoles 25 de noviembre y difundidas por la agencia estatal KCNA el jueves 26, hora de Corea. El dirigente aseguró que su país incrementa sistemáticamente la capacidad de producir materiales nucleares.

Kim exige diversificar las capacidades de su arsenal

Durante el recorrido, Kim instruyó al sector de fabricación de armamento a prestar mayor atención a las armas nucleares tácticas destinadas a distintas misiones. Presentó esa tarea como una prioridad militar ante la confrontación con Corea del Sur.

La inspección incluyó centros de producción de materiales nucleares, instalaciones relacionadas con equipos de propulsión nuclear y un instituto de investigación de armas. No se divulgaron los nombres ni la ubicación de los sitios visitados.

El mandatario también reiteró que la condición nuclear de Corea del Norte es irreversible y que no buscará reconocimiento o autorización de otros países para mantenerla. El reporte no anunció un nuevo ensayo nuclear ni una fecha para el despliegue de sistemas específicos.

Los submarinos de sus vecinos, en el centro de las críticas

Kim acusó a Washington de trasladar al noreste de Asia el modelo de cooperación de AUKUS, la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Según su postura, el respaldo a submarinos de propulsión nuclear y los mecanismos de cooperación militar con sus aliados agravan las amenazas contra Corea del Norte.

Sus declaraciones se producen mientras Corea del Sur avanza en el proyecto Jang Bogo N, cuyo plan básico fue aprobado el 6 de noviembre por el organismo encargado de las adquisiciones de defensa.

El programa surcoreano contempla submarinos de propulsión nuclear y armamento convencional, con inicio formal previsto para 2027 y la botadura de la primera unidad a mediados de la década de 2030. Un reactor nuclear permite impulsar la embarcación, pero no implica que esta porte armas nucleares.

Los integrantes de AUKUS también sostienen que las futuras unidades australianas tendrán armamento convencional y que el programa se desarrolla conforme al Tratado de No Proliferación Nuclear y las salvaguardias internacionales.

Corea del Sur responde y el OIEA advierte sobre Yongbyon

El Ministerio de Defensa surcoreano calificó de grave la intención de ampliar las operaciones nucleares tácticas. Su portavoz, Jeong Bit-na, pidió a Pyongyang cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y dejar de presentar su desarrollo nuclear como una medida para preservar la paz.

Seúl aseguró que mantendrá su preparación militar y fortalecerá la disuasión mediante la cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, no divulgó su evaluación sobre las instalaciones mostradas durante la visita de Kim, por tratarse de información clasificada.

El anuncio norcoreano ocurre después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica informara de una nueva ampliación en la instalación de enriquecimiento de uranio de Yongbyon. Su director general, Rafael Grossi, señaló que las obras comenzaron a mediados de septiembre y que la estructura exterior estaba terminada a finales de octubre.

El organismo consideró esa expansión motivo de seria preocupación. La evaluación aporta evidencia sobre el crecimiento de la infraestructura nuclear norcoreana, aunque no identifica los centros recorridos por Kim ni permite establecer cuántas armas ha producido el país.