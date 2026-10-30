Kim Jong Un pide acelerar drones y supervisa pruebas de armas

La relación entre ambas Coreas se deterioró después de las explosiones de minas terrestres que hirieron a tres soldados surcoreanos en septiembre

Kim Jong Un pidió acelerar el desarrollo de drones y fortalecer la inteligencia artificial aplicada a la defensa durante una exposición militar en Corea del Norte, seguida de una demostración con aeronaves no tripuladas, misiles y lanzacohetes. Las actividades ocurrieron el jueves 29 de octubre, en medio de nuevas tensiones con Corea del Sur.

La información, divulgada el viernes 30 por las autoridades norcoreanas, coincide con el reporte del ejército surcoreano sobre el lanzamiento de alrededor de diez misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, los primeros detectados en 17 días.

Drones e inteligencia artificial, prioridades de modernización

Durante su recorrido por la exposición de tecnología aeronáutica no tripulada, Kim planteó que alcanzar una “superioridad absoluta” en drones es una necesidad ante los cambios de la guerra moderna.

El dirigente llamó a la comunidad científica a desarrollar tecnologías que permitan ampliar las capacidades militares del país e integrar inteligencia artificial en los sistemas de armas no tripulados.

También anunció medidas para acelerar esa expansión, aunque no se dieron a conocer presupuestos, metas de producción ni plazos. La exhibición incluyó drones multipropósito de uso estratégico y táctico, así como aparatos de ataque de un solo uso.

Demostración incluyó misiles y lanzacohetes de 600 milímetros

Después de la exposición se realizaron ejercicios con drones de ataque, aeronaves multipropósito, misiles tácticos de crucero y una unidad de lanzacohetes múltiples de 600 milímetros.

El reporte norcoreano afirmó que varias de las armas alcanzaron blancos insulares con una precisión del 100 por ciento. Ese resultado corresponde a la versión de Pyongyang y no ha sido verificado de manera independiente.

Por separado, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que detectó los lanzamientos desde la región de Wonsan hacia el mar del Este, también conocido como mar de Japón. El registro surcoreano no detalla la totalidad de los sistemas descritos en la demostración norcoreana.

Las fotografías oficiales mostraron a Kim observando las pruebas junto a su hija adolescente. La inteligencia surcoreana la considera una posible sucesora, aunque Corea del Norte no ha anunciado formalmente esa designación.

Las pruebas ocurren en medio de tensiones fronterizas

La relación entre ambas Coreas se deterioró después de las explosiones de minas terrestres que hirieron a tres soldados surcoreanos en septiembre. Seúl acusó a Pyongyang de colocar los artefactos al sur de la línea de demarcación militar y exigió una disculpa.

Corea del Norte rechazó esa acusación y advirtió que respondería si era provocada. La semana pasada también amenazó con reactivar transmisiones propagandísticas por altavoces y desplegar nuevos sistemas de armas cerca de la frontera.

La intensificación de las pruebas ocurre mientras Donald Trump ha expresado interés en retomar el diálogo con Kim. Las negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano permanecen estancadas desde el fracaso de las conversaciones de 2019.