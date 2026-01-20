Kim Jong Un destituye a viceprimer ministro en acto público

Kim Jong Un destituyó a Yang Sung-ho tras fallos de gestión en la industria de maquinaria, reforzando su control interno de cara al próximo Congreso del Partido

El líder norcoreano Kim Jong Un destituyó públicamente a un viceprimer ministro, según informó este martes la agencia estatal KCNA. La medida se realizó durante un acto oficial en el que se celebraba la finalización de la primera fase del proyecto de modernización del Complejo de Maquinaria de Ryongsong, ubicado en la provincia de Hamgyong del Sur.

Detalles de la destitución de Yang Sung-ho

Kim Jong Un ordenó la destitución de Yang Sung-ho de manera inmediata, criticando graves fallos de gestión que provocaron pérdidas económicas en la industria de maquinaria, sector que Yang supervisaba.

“Fue como enganchar un carro a una cabra… ¿Acaso es una cabra la que tira de un carro, o un buey?”, declaró Kim, en referencia al desempeño ineficiente de los responsables de la industria y orientación económica.

Contexto político y reestructuración interna

La destitución se produce en medio de rumores sobre posibles sanciones al exprimer ministro Kim Tok-hun, tras su ausencia en la 13ª sesión plenaria del Partido de los Trabajadores celebrada en diciembre.

Analistas surcoreanos y expertos internacionales consideran que Pionyang se prepara para celebrar el 9º Congreso del Partido este mes o en febrero, donde se anticipan cambios significativos de personal en el régimen.

Interpretación de los analistas

Especialistas señalan que la destitución pública de Yang podría ser un adelanto de la reestructuración que se espera en el congreso.

“Kim Jong Un utiliza estas medidas para reforzar su autoridad y enviar un mensaje claro sobre la disciplina interna y el rendimiento esperado de los altos funcionarios”, indicó un experto en política norcoreana consultado por medios internacionales.

Impacto en la economía y la industria norcoreana

El Complejo de Maquinaria de Ryongsong es clave para el suministro de equipos a minas y otras industrias norcoreanas. La primera fase de su modernización se completó, pero los fallos de gestión denunciados por Kim reflejan la continua presión del liderazgo sobre la eficiencia industrial y el cumplimiento de objetivos económicos estratégicos.