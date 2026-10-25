Kim Jong Un cruza a China para inaugurar puente transfronterizo

El puente está diseñado para operar de forma continua las 24 horas del día, facilitando el tránsito bidireccional de camiones de carga pesada

En un nuevo movimiento dentro de su política exterior, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, realizó este sábado una visita oficial a la ciudad fronteriza china de Dandong.

El viaje sirvió para inaugurar el Nuevo Puente del Río Yalu y afianzar los lazos de cooperación con su principal socio comercial, en momentos en que Pyongyang busca consolidar un bloque conjunto con Beijing y Moscú frente a Estados Unidos, bajo el esquema de una “nueva Guerra Fría”.

La visita marca el primer desplazamiento oficial de Kim a territorio chino en un año y fue confirmada tanto por la agencia noticiosa oficial china, Xinhua, como por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur.

Compromiso de cooperación mutua

Durante su estancia en Dandong, Kim sostuvo un encuentro con Wang Huning, alto representante del Partido Comunista de China. Ambos funcionarios recorrieron una planta de manufactura automotriz y reafirmaron su voluntad de estrechar la relación bilateral.

De acuerdo con el reporte de Xinhua, el líder norcoreano destacó la disposición de su administración para profundizar los vínculos históricos:

“Corea del Norte está listo para trabajar con China para llevar adelante su amistad histórica y ampliar la cooperación práctica, dando así beneficios tangibles a los pueblos de ambos países”.

Al término de la agenda de trabajo, Wang acompañó a Kim de regreso hacia el nuevo cruce fronterizo para su despedida. Hasta el cierre de esta edición, la prensa estatal de Corea del Norte no había emitido reportes inmediatos sobre el recorrido.

Símbolo de expansión comercial

Analistas internacionales señalan que la puesta en marcha del Nuevo Puente del Río Yalu representa un hito clave en la relación bilateral. El puente está diseñado para operar de forma continua las 24 horas del día, facilitando el tránsito bidireccional de camiones de carga pesada y contenedores, lo que impulsará de manera significativa el intercambio comercial.