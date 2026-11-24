Kilauea entra en erupción con fuentes de lava de hasta 200 metros

Por: EFE 23 Noviembre 2026, 15:05 Compartir

El volcán Kilauea, en Hawái, entró en erupción con fuentes de lava de 200 metros y una columna de humo de 5 mil metros de altura.

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El volcán Kilauea, en Hawái, uno de los más activos del mundo, entró en erupción este lunes arrojando fuentes de lava de 200 metros de altura, informó en un comunicado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La erupción comenzó cerca de la 1:30 hora local y ha generado una columna de humo que "está alcanzando los 5,000 metros sobre el nivel del mar", agregó el organismo gubernamental. Las chimeneas volcánicas, por donde sale la lava del volcán, se concentran en el cráter Halema'uma'u, dentro del extenso Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Sus erupciones constantes han atraído a un gran número de turistas y científicos.