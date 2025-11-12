Kiev informa que Rusia tomó otras tres poblaciones en Zaporiyia

El jefe del Estado Mayor de Ucrania, Oleksandr Sirski, informó este martes de que fuerzas rusas tomaron tres poblaciones en la región de Zaporiyia

El jefe del Estado Mayor de Ucrania, Oleksandr Sirski, informó este martes de que fuerzas rusas tomaron tres poblaciones en la región de Zaporiyia, donde en esta jornada Kiev reconoció previamente que el avance de las tropas de Rusia obligó a la retirada ucraniana en cinco pueblos.

"La situación ha empeorado considerablemente en las direcciones de Oleksandrivka y Huliaipole, donde el enemigo, aprovechando su superioridad numérica en fuerzas y medios, durante duros combates avanzó y tomó tres localidades", escribió Sirski en su cuenta de la red social Facebook.

El jefe del Estado Mayor ucraniano no precisó el nombre de las tres localidades que pasaron a estar bajo control ruso.

"Los soldados del Agrupamiento de Fuerzas 'Sur' libran combates extenuantes por Rivnopillia y Yablukove. Se están aplicando las medidas de apoyo correspondientes", abundó el responsable militar ucraniano, que indicó que "con fuego combinado, se han infligido al agresor pérdidas considerables".

"Cada metro de nuestra tierra le cuesta a Rusia cientos de vidas de militares", señaló Sirski, en un mensaje que se produjo después de que Ucrania, en un comunicado castrense, informara previamente de la retirada de las fuerzas defensoras ucranianas de las localidades de Novouspenivske, Nove, Ojótniche, Uspénivka y Novomikolaivka.