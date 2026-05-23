Kevin Warsh toma juramento como presidente de la Reserva Federal

Kevin Warsh aseguró, tras jurar al cargo, que su mandato será para 'promover la estabilidad de precios y el máximo empleo' con independencia

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la toma de juramento este viernes a su candidato Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) en una concurrida ceremonia en la Casa Blanca a la que asistió parte de su Gabinete, personalidades del Partido Republicano y empresarios.

"Nadie en Estados Unidos está mejor preparado para dirigir la Reserva Federal que Kevin Warsh", aseguró Trump, quien desde su regreso al poder en enero de 2025 ha presionado públicamente al presidente saliente de la Fed, Jerome Powell, exigiendo un recorte más agresivo de las tasas de interés.

Según Trump, Warsh "restaurará la confianza en la Fed" y afirmó con "plena certeza" que "al igual que los grandes presidentes de la Fed que le precedieron, Kevin salvaguardará la integridad de la institución".

"Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y simplemente haga un gran trabajo. Que no me mire a mí ni a nadie más, que haga lo suyo y haga un gran trabajo", declaró el mandatario, en medio de las críticas de demócratas por la estrecha cercanía del nuevo líder de la Fed al republicano.

Trump insistió en que el resto de los miembros de la Junta de Gobernadores - en la que permanecerá Powell hasta 2027- "tomarán sus propias decisiones", aunque "escucharán a Kevin en todo momento".

"Creo sinceramente que, incluso si profesan una orientación ideológica algo distinta, lo escucharán por respeto, pues todo el mundo lo respeta", afirmó.

Durante la ceremonia, a la que asistieron miembros del Gobierno, personalidades del Partido Republicano y empresarios, el presidente estadounidense también prometió a Warsh el "total respaldo de su Administración".

El economista, de 56 años, juro su cargo ante el juez de la Corte Suprema, el conservador Clarence Thomas, un "estimado amigo" de Warsh, según definió en su corto discurso tras asumir el cargo en el que trabajará para promover la estabilidad de precios y las cifras de empleo.

La magnitud del acto de este viernes es muy poco habitual, ya que la mayoría de nuevos presidentes de la Fed han jurado el puesto en ceremonias de bajo perfil en la propia sede del banco central.

Aunque ha habido alguna excepción, como Alan Greenspan (que en 1987 juró en la Sala Este de la Casa Blanca bajo la atenta mirada de Ronald Reagan), el evento de hoy pone de relieve la contundente apuesta que Warsh implica para Trump al frente de la Reserva Federal.

Warsh sustituye a Powell, que dejó el pasado viernes un puesto que ocupó desde 2018 y al que llegó también tras haber sido nominado por Trump a finales del año anterior.

Su idilio con Powell duró poco, porque el republicano comenzó a exigir más flexibilización a la Fed hacia el final en su primer mandato (2017-2021).

Después del regreso de Trump al poder en enero de 2025, la campaña en contra del ya expresidente del organismo fue todavía más agresiva, hasta el punto de que el Departamento de Justicia llegó a activar una investigación penal contra Powell por un supuesto manejo irregular de fondos en las obras de reforma de la sede de la Reserva Federal.