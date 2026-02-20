Kenianos engañados con trabajos en Rusia terminan en la guerra

Decenas de familias han pedido al gobierno que regrese a los ciudadanos varados, algunos de los cuales fueron forzados a combatir o están retenidos

Un informe de inteligencia de Kenia indica que alrededor de 1,000 kenianos fueron reclutados para combatir por Rusia en Ucrania tras ser engañados con falsas promesas de empleo en el país europeo.

El reporte fue presentado al Parlamento por el líder Kimani Ichung’wah, quien acusó a funcionarios de la embajada rusa en Nairobi de colaborar con agencias de reclutamiento para expedir visas de turista y convencer a los jóvenes de que obtendrían trabajos calificados en Rusia.

Negación de la Embajada rusa

La Embajada de Rusia negó las acusaciones y afirmó que nunca emitió visas con la intención de enviar a kenianos a la guerra, subrayando que los ciudadanos extranjeros pueden alistarse de manera voluntaria en sus fuerzas armadas.

Estado de los reclutas kenianos

Según Ichung’wah, el informe del Servicio Nacional de Inteligencia muestra que 89 kenianos estaban en la línea del frente, 39 hospitalizados, 28 desaparecidos, otros regresaron a casa y al menos uno fue confirmado muerto. El documento también identifica a las agencias de reclutamiento involucradas.

Acciones legales y advertencias

Dos reclutadores fueron arrestados el año pasado y liberados bajo fianza, a la espera de juicio. Ichung’wah advirtió que cualquier funcionario keniano en la embajada en Moscú que se coludiera en el plan será considerado responsable. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia también pidió a la población extremar precauciones.