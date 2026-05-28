Kenia dialoga con EUA para reforzar respuesta contra el ébola

El Gobierno keniano confirmó conversaciones con Estados Unidos para fortalecer medidas sanitarias ante el brote de ébola detectado en África central

El Gobierno de Kenia confirmó este miércoles que mantiene conversaciones con la administración del presidente Donald Trump y otros socios internacionales para reforzar los mecanismos de preparación y respuesta frente al brote de ébola registrado en África central.

El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, señaló en un comunicado que el país africano busca fortalecer la cooperación internacional para enfrentar la propagación del virus, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevara el nivel de riesgo sanitario relacionado con la epidemia.

“Kenia toma nota de las conversaciones en curso con el Gobierno de Estados Unidos y otros socios internacionales sobre la colaboración para fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta ante la enfermedad por el virus del Ébola”, indicó el funcionario.

Estados Unidos analiza trasladar ciudadanos a Kenia

La declaración se produjo después de que The New York Times revelara que Estados Unidos planea trasladar temporalmente a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus del ébola hacia instalaciones médicas en Kenia para observación y tratamiento, en lugar de repatriarlos directamente a territorio estadounidense.

De acuerdo con el reporte, un equipo del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos estaría recibiendo entrenamiento para operar en territorio keniano, donde se habilitarían espacios de cuarentena y atención médica en coordinación con los departamentos de Estado, Defensa y Salud.

Sin embargo, el ministro Aden Duale evitó confirmar directamente esa versión y subrayó que cualquier acuerdo internacional deberá apegarse a las leyes nacionales, normas de salud pública y protocolos de bioseguridad de Kenia.

“Cualquier acuerdo relativo a la cooperación internacional en materia de salud se regirá por las leyes nacionales de Kenia y por la responsabilidad primordial del Gobierno de proteger la salud y bienestar de la población keniana”, afirmó.

Las autoridades kenianas informaron que han reforzado la vigilancia epidemiológica en puntos de entrada al país, además de designar laboratorios especializados para la realización de pruebas diagnósticas.

Según el Ministerio de Salud, más de 55 mil viajeros han sido examinados en distintos puntos fronterizos y aeropuertos, mientras que diez casos sospechosos fueron sometidos a pruebas, todas con resultado negativo.

OMS eleva alerta por brote en África central

La Organización Mundial de la Salud informó que el brote declarado el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo ha dejado hasta ahora al menos 223 muertes sospechosas y 906 casos sospechosos.

En Uganda, las autoridades sanitarias han confirmado siete contagios, incluida una persona fallecida relacionada con un caso importado desde territorio congoleño.

La OMS elevó recientemente el riesgo regional de la epidemia de “alto” a “muy alto”, aunque el nivel global se mantiene considerado como “bajo”.

El brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual todavía no existen vacunas ni tratamientos aprobados. Según la OMS, la tasa de letalidad de esta variante oscila entre el 30 y el 50 por ciento.

La República Democrática del Congo enfrenta así el decimoséptimo brote de ébola desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976.

El ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y provoca síntomas graves como fiebre hemorrágica, vómitos, diarrea y hemorragias internas.