Ken Paxton derrota a John Cornyn y va por Senado de EUA

Este resultado fortalece la influencia del presidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones de medio mandato

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotó este martes al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas por la candidatura a uno de los dos escaños del estado en el Senado de Estados Unidos.

Paxton obtuvo más del 62% de los votos, frente al 37% de Cornyn, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

El resultado fortalece la influencia del presidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso.

Thank you, Texas. Together, we just made history.



Now, we must unite to defeat the most well-funded, radical Democrat in America. Join my team and donate to get in the fight: https://t.co/rQl0P2UnWU pic.twitter.com/VwdZbS3hte — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) May 27, 2026

Paxton enfrentará al demócrata James Talarico

En noviembre, el republicano se medirá ante el demócrata James Talarico, legislador estatal y seminarista cuya candidatura ha despertado expectativas dentro del Partido Demócrata.

Texas no elige a un demócrata para un cargo estatal desde hace 32 años, por lo que la contienda será seguida de cerca a nivel nacional.

La segunda vuelta entre Paxton y Cornyn se convirtió en la primaria más costosa registrada en Estados Unidos, con más de $25 millones de dólares invertidos en publicidad entre ambos candidatos, de acuerdo con datos de la firma AdImpact.

Trump refuerza su control sobre el Partido Republicano

Donald Trump respaldó públicamente a Paxton pese a las diferencias y molestias expresadas por varios senadores republicanos.

La decisión fue interpretada como una nueva muestra de que la lealtad al movimiento MAGA (Make America Great Again) continúa siendo un requisito fundamental dentro del partido.

Las primarias de Texas se realizaron semanas después de procesos similares en Georgia, Alabama y Kentucky, donde candidatos críticos de Trump fueron derrotados.

En Kentucky, por ejemplo, el republicano Thomas Massie, uno de los principales opositores internos al mandatario, perdió su escaño tras confrontar públicamente al expresidente.

Las controversias persiguen a Ken Paxton

La trayectoria política de Ken Paxton ha estado marcada por diversas polémicas, incluidas acusaciones de corrupción y conflictos personales.

En 2023, la Cámara de Representantes de Texas impulsó un juicio político en su contra con 20 cargos relacionados con presuntos sobornos, abuso de confianza pública y obstrucción de la justicia.

Aunque posteriormente fue absuelto por el Senado estatal, el proceso generó divisiones dentro del Partido Republicano texano y deterioró su imagen pública.