Keiko Fujimori recibe a presidenta del COI en Perú

Los Juegos Panamericanos de Lima se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2027. Será la segunda ocasión en que la capital peruana reciba la competencia

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió en el Palacio de Gobierno a Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), como parte de su visita a Lima para participar en la Semana de Panam Sports y en las actividades relacionadas con los Juegos Panamericanos de 2027.

Durante la reunión se abordaron los preparativos de la competencia continental y la coordinación entre el Gobierno peruano y las principales autoridades deportivas internacionales, a menos de un año del inicio de los Juegos.

En el encuentro también participaron el ministro de Educación, José Antonio Chang; el presidente del Comité Organizador de Lima 2027, Óscar Fernández, y el titular de Panam Sports, Neven Ilic.

COI destaca capacidad de Perú para organizar competencias

La visita de Coventry fue presentada como una muestra de confianza en la capacidad de Perú para recibir competencias internacionales y consolidarse como un referente deportivo en la región.

El encuentro también permitió exponer los avances en la preparación de Lima 2027 y plantear el aprovechamiento de la infraestructura construida para los Juegos Panamericanos de 2019.

El Gobierno peruano destacó además el deporte como una herramienta de transformación social, generación de oportunidades para niñas, niños y jóvenes, promoción de hábitos saludables e integración comunitaria.

Los Juegos Panamericanos de Lima se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2027. Será la segunda ocasión en que la capital peruana reciba la competencia, después de la edición organizada en 2019.

Kirsty Coventry pide impulsar igualdad en el deporte

La presidenta del COI también participó en el foro “Mujeres en el deporte”, donde se analizaron estrategias para ampliar la participación femenina y garantizar condiciones de igualdad dentro de las distintas disciplinas.

“Nadie dentro de este movimiento puede forjar este futuro por sí solo. La igualdad de la mujer no es un tema exclusivo de la mujer, es una responsabilidad compartida, y por eso realmente nos necesita a todos. Juntos, continuemos construyendo el mundo del deporte en el que toda mujer y niña pueda soñar sin límites y hacer sus sueños realidad”, señaló Coventry.

En el encuentro participaron la expresidenta de Costa Rica e integrante del COI, Laura Chinchilla; la remera canadiense Jane Thornton; la pentatleta brasileña Yane Marques, y la voleibolista peruana Cecilia Tait.

Coventry asumió la presidencia del Comité Olímpico Internacional en junio de 2025 y se convirtió en la primera mujer y la primera persona africana en dirigir el organismo. Antes de ocupar el cargo, construyó una destacada trayectoria como nadadora de Zimbabue y doble campeona olímpica.

Panam Sports reúne a 41 comités olímpicos nacionales

La Semana de Panam Sports se desarrolla en Lima del 23 al 28 de agosto, con la participación de exdeportistas, dirigentes y representantes de los 41 comités olímpicos nacionales que integran la organización continental.

Entre los invitados se encuentra el exvelocista jamaicano Asafa Powell, quien recibió una distinción por su trayectoria. El atleta llegó a establecer el récord mundial de los 100 metros con un tiempo de 9.74 segundos, marca que posteriormente fue superada por Usain Bolt.

Como parte de la agenda, los participantes visitarán las instalaciones deportivas donde se celebrarán las competencias de Lima 2027 para conocer sus condiciones y los trabajos de preparación.

La Semana concluirá con la Asamblea General de Panam Sports, programada para el 27 y 28 de agosto. Durante la sesión se elegirá la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029 y al representante del organismo ante la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales.