La actriz expresó su admiración por Sasha y pidió evitar que el sistema vuelva a revictimizarla durante su lucha legal contra el productor

La actriz Karla Souza manifestó públicamente su respaldo a Sasha Sokol en el proceso legal que mantiene contra el productor Luis de Llano y pidió que la cantante no vuelva a ser revictimizada por el sistema ni por la sociedad.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Souza expresó su admiración por la exintegrante de Timbiriche y destacó la importancia de acompañar a las mujeres que deciden hablar sobre experiencias de violencia y abuso.

"Yo a Sasha la admiro profundamente", afirmó la actriz, quien también recordó las dificultades que enfrentó cuando hizo pública su propia experiencia de violencia.

La protagonista de "Nosotros los Nobles" consideró que el caso de Sasha debe generar una reflexión sobre la manera en que la sociedad responde ante las denuncias de abuso, especialmente cuando las víctimas deciden hablar tiempo después de los hechos.

"Creo que es responsabilidad de nosotros poder apoyar y no dejar que el sistema vuelva a revictimizar a Sasha", expresó.

Souza también llamó a reconocer la valentía de la cantante y a mantener los esfuerzos para combatir el abuso de poder, una problemática que, señaló, continúa presente en distintos espacios.

La actriz recuerda su propia experiencia de violencia

Durante la conversación, Karla Souza recordó que cuando decidió hablar públicamente sobre la violencia que vivió, también enfrentó cuestionamientos y señalamientos por parte de algunos sectores.

La actriz relató que se encontraba embarazada de ocho meses cuando los medios acudieron a su domicilio para preguntarle por qué no defendía la reputación del hombre al que había señalado.

"Yo estaba embarazada de ocho meses y estaban llegando los medios a mi casa, ahora sí a cuestionar el porqué yo no me ponía a limpiar el nombre de un hombre", recordó.

Para Souza, ese tipo de preguntas desvía la atención de lo verdaderamente importante y coloca nuevamente a las víctimas en una posición en la que deben justificar sus decisiones.

"La pregunta debería de ser muy distinta", reflexionó al recordar aquel episodio.

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

La controversia comenzó a tomar relevancia pública en marzo de 2022, cuando Sasha Sokol habló sobre la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y el productor 39. La cantante rechazó que se tratara de un romance entre iguales y señaló la diferencia de edad y la posición de poder que él tenía dentro de la industria del entretenimiento.

Posteriormente, Sokol emprendió acciones legales por daño moral. En mayo de 2023, un tribunal civil falló a su favor y estableció medidas de reparación para el productor, entre ellas ofrecer una disculpa pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la condena en junio de 2025. Sin embargo, la controversia continuó después de que De Llano difundiera un video de disculpa que la cantante rechazó por considerar que no cumplía con los términos establecidos por la autoridad judicial.

En septiembre de 2026, el productor fue detenido durante aproximadamente 24 horas por incumplimientos relacionados con la sentencia. Posteriormente, Sasha anunció que incorporaría abogados especializados en materia penal para continuar con el caso.

Karla Souza prepara una película sobre una víctima que se defiende

En el mismo encuentro con la prensa, la actriz adelantó que trabaja en un proyecto cinematográfico inspirado en un caso legal en el que una mujer termina enfrentando consecuencias judiciales después de defenderse de su agresor.

Souza explicó que busca abordar cómo una víctima puede quedar en una situación de vulnerabilidad incluso después de haber sufrido violencia.

"A través del cine podemos justamente llegar al corazón del problema", señaló.