Juzgan a exdirigente de futbol por grabar a mujeres en regaderas

Un exdirigente del SCR Altach enfrentará un proceso judicial en Austria tras ser acusado de instalar cámaras ocultas en vestuarios, duchas y gimnasios utilizados por el equipo femenino del club.

La investigación reveló la existencia de miles de archivos de video que habrían sido grabados sin el consentimiento de las jugadoras, incluidas menores de edad.

¿De qué se le acusa al exdirigente del SCR Altach?

El hombre comparecerá ante un tribunal en Feldkirch, en el oeste de Austria, señalado por el presunto uso indebido de dispositivos de grabación, filmación sin autorización de partes íntimas y obtención de imágenes sexuales de menores. De acuerdo con la Fiscalía, en los registros audiovisuales se ha logrado identificar a alrededor de 30 mujeres.

Las grabaciones habrían sido realizadas durante un largo periodo dentro de espacios privados del club, lo que generó cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y supervisión en instalaciones deportivas.

Hallazgo de 1550 horas de material en investigación internacional

El caso salió a la luz en octubre pasado cuando autoridades de Alemania y Suiza investigaban posibles delitos sexuales vinculados a menores.

Durante el análisis de dispositivos electrónicos, localizaron en el ordenador del sospechoso cerca de 70 terabytes de datos, equivalentes a aproximadamente 1,550 horas de video en alta resolución.

Parte de las víctimas decidió presentar una demanda colectiva contra el acusado, quien actualmente se encuentra en libertad mientras enfrenta el proceso judicial. En caso de ser declarado culpable, podría recibir una pena de entre seis y doce meses de prisión, aunque la condena podría aumentar hasta cinco años por involucrar a menores.

Cuestionamientos al club y exigencias del Gobierno

El SCR Altach informó que fue notificado de la investigación un mes después de que el entonces empleado renunciara por “motivos personales”. El club aseguró que no tiene nada que ocultar y manifestó su disposición a colaborar para esclarecer los hechos.

Sin embargo, algunas de las afectadas señalaron que se enteraron de la situación a través de medios de comunicación y no mediante una comunicación interna. También acusaron falta de acompañamiento institucional tras conocerse los hechos.

Ante la controversia, el Gobierno austríaco solicitó al club pruebas de cumplimiento de las medidas de prevención establecidas para este tipo de casos. La secretaria de Estado de Deportes, Michaela Schmidt, calificó lo ocurrido como “repugnante” y cuestionó que las deportistas no estuvieran protegidas dentro de su propio vestuario.