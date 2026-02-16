Junta de Paz destinará US$5 mil millones a Gaza, dice Trump

Donald Trump anunció que países de la Junta de Paz aportarán más de 5 mil millones de dólares para ayuda y reconstrucción en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este domingo que los países integrantes de la Junta de Paz, organismo creado para atender conflictos internacionales, comprometerán más de 5,000 millones de dólares para iniciativas humanitarias y de reconstrucción en la Franja de Gaza.

El anuncio formal, según detalló el mandatario, se realizará durante la primera reunión oficial del organismo, programada para el 19 de febrero de 2026 en Washington.

Reunión en Washington

Trump informó a través de su red social Truth Social que el encuentro tendrá lugar en el recientemente rebautizado Instituto de Paz Donald J. Trump, antes conocido como el Instituto de Paz de Washington.

“Los Estados miembros han prometido más de 5,000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza”, escribió el presidente estadounidense.

Enfoque en reconstrucción y ayuda

De acuerdo con el mensaje difundido por Trump, los fondos estarán dirigidos a proyectos de asistencia humanitaria y a la reconstrucción de infraestructura en la devastada región palestina, escenario de intensos enfrentamientos en los últimos meses.

La Junta de Paz fue fundada y es presidida por el propio mandatario con el objetivo de coordinar esfuerzos multilaterales para la resolución de conflictos globales, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente todos los países que la integran.

Se prevé que durante la reunión de la próxima semana se ofrezcan más detalles sobre la distribución de los recursos y los plazos de ejecución de los proyectos en Gaza.