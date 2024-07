Junio fue el mes más caluroso en la historia del mundo

El mes de junio de 2024 ha pasado a la historia como el más caluroso jamás registrado, marcando una tendencia de 13 meses consecutivos de temperaturas extremas que desafían los límites climáticos.

El observatorio europeo Copernicus confirmó este nuevo récord, significando un alarmante cambio en el clima global con implicaciones devastadoras.

Dicho mes se distingue como el más cálido registrado a nivel global, con una temperatura promedio en la superficie terrestre de 16.66 ºC. Este valor supera en 0.67 ºC la media para junio de 1991-2020 y en 0.14 ºC el récord previo establecido en junio de 2023.

En comparación con el periodo preindustrial de 1850-1900, junio de este año registró un aumento de 1.5 ºC en la temperatura global.

Además, en los últimos 13 meses, la temperatura media mundial ha alcanzado niveles récord, con un incremento de 0.76 ºC respecto a la media de 1991-2020 y 1.64 ºC con relación a la media preindustrial.

Este periodo sin precedentes de calor récord ha estado marcado por fuertes olas de calor que afectaron a diversas regiones del mundo, desde México y China hasta Grecia y Arabia Saudita, donde trágicamente más de 1,300 personas perdieron la vida durante la peregrinación a La Meca.

Mientras que las lluvias torrenciales, atribuidas al calentamiento global, provocaron inundaciones masivas en Brasil, China, Kenia, Afganistán, Rusia y Francia, resaltando la magnitud de los desafíos climáticos actuales.

