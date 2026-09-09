Juicio por supuesto ataque contra Nayib Bukele vuelve a aplazarse

La acusación sostiene que el grupo habría preparado explosivos para utilizarlos durante la investidura del segundo mandato de Bukele

El juicio contra diez exguerrilleros salvadoreños acusados de terrorismo por un supuesto plan para ejecutar atentados durante la toma de posesión de Nayib Bukele en 2024 fue aplazado por segunda ocasión debido a problemas técnicos y consultas médicas de algunos detenidos.

La audiencia debía comenzar este lunes 7 de septiembre, luego de una primera suspensión registrada el 11 de agosto. Sin embargo, nuevamente no fue posible establecer la conexión virtual con los procesados que permanecen recluidos.

Familiares denuncian posibles retrasos deliberados

Activistas y familiares responsabilizaron al Órgano Judicial y al Sistema Penitenciario por la suspensión. Consideraron que los aplazamientos podrían prolongar innecesariamente el proceso y mantener a los imputados bajo detención sin que se analicen las pruebas en su contra.

“Las organizaciones sociales que exigimos la libertad de los veteranos y excombatientes denunciamos que la nueva suspensión del juicio podría responder a tácticas dilatorias orientadas a postergar el proceso penal para alargar el sufrimiento de los detenidos y de sus familias”, expresaron.

Además de las fallas en la videoconferencia, se informó que algunos de los acusados deberán acudir a consultas médicas durante la semana. Ante los problemas técnicos, sus allegados solicitaron que sean trasladados físicamente a una sala judicial para permitir el inicio del juicio.

Diez exguerrilleros enfrentan acusaciones por terrorismo

Entre los procesados se encuentra Atilio Montalvo, exdirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992. Debido a sus problemas de salud, enfrenta el procedimiento bajo medidas cautelares distintas a la prisión y acudió a la primera convocatoria judicial.

Los otros imputados son José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar.

La acusación sostiene que el grupo habría preparado explosivos para utilizarlos durante la investidura del segundo mandato de Bukele, celebrada el 1 de junio de 2024. Entre los posibles objetivos se encontraban gasolineras, supermercados e instituciones públicas.

Las pruebas y la responsabilidad individual de los acusados deberán ser determinadas durante el juicio. Mientras no exista una sentencia, los diez procesados conservan la presunción de inocencia.

El caso ocurre en medio de diferencias con Bukele

Meses antes de las detenciones, organizaciones de veteranos y excombatientes retiraron su respaldo a Bukele para las elecciones presidenciales de febrero de 2024. Los grupos argumentaron que el mandatario había incumplido un acuerdo suscrito en 2018 relacionado con el pago de sus pensiones.

El FMLN surgió de la antigua organización guerrillera que combatió al Estado salvadoreño durante la guerra civil de 1980 a 1992. El conflicto terminó con la firma de los Acuerdos de Paz en México y dejó alrededor de 75 mil personas muertas.

Hasta el momento, el tribunal no ha informado públicamente cuándo podrá comenzar el juicio tras este segundo aplazamiento.