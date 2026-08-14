Juez prohíbe a influencer de Estados Unidos acercarse a indígenas

Un juez de Paraguay ordenó al influencer estadounidense Nathan Pratt Seastrand retirar cámaras trampa instaladas en territorio de indígenas ayoreo totobiegosode

La Justicia de Paraguay prohibió a un influencer estadounidense que contacte, registre y difunda material del pueblo aborigen ayoreo totobiegosode, que vive en aislamiento voluntario en una zona del bosque seco del Chaco, informó el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que interpuso hace dos días un recurso de amparo solicitando la medida.

En concreto, el fallo del juez penal de Garantías número 10 de Asunción ordena al influencer estadounidense Nathan Pratt Seastrand, así como a la firma Deep Jungle Studios, que retire las "cámaras trampa" u otros dispositivos que hubiera podido instalar en el área protegida que habitan los ayoreo totobiegosode en el Chaco, una región que este país comparte con Argentina, Brasil y Bolivia.

El asesor jurídico del INDI, Juan José Mallada, dijo que el ente valora "de forma muy positiva la rápida respuesta de las autoridades judiciales" y que se atendieron a través de "medidas urgentes" todas sus peticiones.

Además, el fallo prohíbe la "publicación, transmisión, difusión, cesión o comercialización" del material audiovisual que Pratt Seastrand, más conocido en las redes sociales como 'Yankiguayo', haya podido hacer de este pueblo aborigen no contactado.

Las autoridades paraguayas conocieron del caso por denuncias de ayoreos que abandonaron hace mucho el aislamiento y a los que el hombre habría ofrecido dinero para que les facilitaran el contacto con sus parientes.

El influencer, que crea para las redes sociales contenido sobre Paraguay y la vida en el Chaco, aseguró a los ayoreos que contactó que trabaja en un proyecto audiovisual en el que cuenta con el apoyo de la plataforma Netflix, según informó a inicios de semana la prensa local.

El proceso del INDI contra el hombre continúa porque las medidas no quedaron firmes y la Justicia no ha podido contactarlo, en vista de que no se conoce su dirección domiciliaria.