Juez ordena revelar partes censuradas de archivos de caso Epstein

Un juez federal dio al Departamento de Justicia de EUA hasta el 2 de julio para revelar información censurada de los archivos del caso Jeffrey Epstein

Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) revelar el contenido que fue censurado en los documentos publicados del caso de Jeffrey Epstein o, en su defecto, justificar las razones por las que decidió mantener esa información oculta.

El juez Emmet Sullivan estableció como fecha límite el próximo 2 de julio para que el Gobierno del presidente Donald Trump cumpla con la resolución judicial.

Demanda impulsó la orden judicial

La decisión deriva de una demanda presentada por la periodista independiente Katie Phang, quien sostiene que el Departamento de Justicia ha ocultado información de interés público contenida en los archivos relacionados con Epstein.

Entre los elementos cuya divulgación fue ordenada se encuentran al menos ocho intercambios de correos electrónicos con Jeffrey Epstein relacionados con un supuesto "video de tortura" y actividad sexual con mujeres jóvenes, incluidas menores de edad.

Asimismo, el juez instruyó al Departamento de Justicia a revelar la versión sin censura de la entrevista de una mujer que afirmó haber sido víctima de abuso por parte del presidente Donald Trump cuando era menor de edad.

Además de hacer públicos los documentos señalados, el tribunal ordenó al Departamento de Justicia elaborar y divulgar un registro detallado de todas las secciones que fueron censuradas en los archivos publicados sobre el caso Epstein.

Críticas al manejo de los documentos

La administración Trump ha recibido cuestionamientos por la forma en que ha gestionado la difusión de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

En febrero pasado, el Departamento de Justicia retiró de su sitio web miles de documentos del caso después de que se denunciara que la identidad de diversas víctimas había quedado expuesta.

Abogados que representan a sobrevivientes aseguraron que las fallas en la edición de los expedientes afectaron la vida de cerca de un centenar de víctimas.

La publicación de los archivos fue ordenada tras la aprobación de una medida por ambas cámaras del Congreso que obligó al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos vinculados con Jeffrey Epstein.

Desde diciembre pasado se han divulgado millones de documentos, entre ellos correos electrónicos y fotografías relacionados con las investigaciones federales sobre Epstein y su muerte en 2019 mientras permanecía bajo custodia a la espera de juicio, aunque una parte importante del material continúa censurada.