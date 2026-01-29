Juez de EUA frena detenciones de refugiados en Minnesota

El juez enfatizó que aquellos individuos que ya han superado los trámites burocráticos y solo esperan el documento físico no pueden ser encarcelados

En un revés judicial para las políticas migratorias de la Administración Trump, el juez federal John Tunheim suspendió temporalmente este miércoles las detenciones de refugiados que se encuentran en proceso de obtener su residencia permanente (Green Card) en el estado de Minnesota. La resolución judicial paraliza de inmediato un operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) diseñado para identificar y reexaminar el estatus de miles de refugiados. Según el magistrado, dicha iniciativa viola la ley federal al criminalizar a personas que han cumplido con todos los requisitos legales. Un estatus legal que impide el encarcelamiento El juez Tunheim fue enfático al señalar que aquellos individuos que ya han superado los trámites burocráticos y solo esperan el documento físico no pueden ser encarcelados si no han cometido delitos. "Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de EE.UU.", sentenció el magistrado en su orden.

Liberación inmediata y protección ante el clima

La orden judicial no solo detiene futuras capturas, sino que establece mandatos estrictos para el Gobierno:

Liberación en 5 días: Aquellos que ya fueron arrestados bajo esta normativa deben ser puestos en libertad.

Protocolo de seguridad climática: Debido a las temperaturas extremas en Minnesota, los agentes federales tienen prohibido liberar a los detenidos en condiciones de frío peligroso.

Custodia garantizada: Para asegurar un trato humano, las liberaciones deben realizarse bajo la supervisión de sus abogados o personas autorizadas.

Plazos y contexto de tensión

El Gobierno tiene un plazo de 48 horas para entregar una lista detallada de los arrestados y siete días para confirmar su liberación. La validez de esta medida cautelar se definirá en una audiencia programada para el próximo 19 de febrero.

Este fallo ocurre en un contexto de alta tensión en Minnesota. El despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en Mineápolis ha resultado en enfrentamientos violentos, incluyendo la muerte de dos personas por disparos de agentes y decenas de arrestos durante protestas sociales contra la presencia de fuerzas federales.