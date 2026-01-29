Juez de EUA frena detenciones de refugiados en Minnesota

En un revés judicial para las políticas migratorias de la Administración Trump, el juez federal John Tunheim suspendió temporalmente este miércoles las detenciones de refugiados que se encuentran en proceso de obtener su residencia permanente (Green Card) en el estado de Minnesota.
La resolución judicial paraliza de inmediato un operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) diseñado para identificar y reexaminar el estatus de miles de refugiados. Según el magistrado, dicha iniciativa viola la ley federal al criminalizar a personas que han cumplido con todos los requisitos legales.
Un estatus legal que impide el encarcelamiento
El juez Tunheim fue enfático al señalar que aquellos individuos que ya han superado los trámites burocráticos y solo esperan el documento físico no pueden ser encarcelados si no han cometido delitos.
"Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de EE.UU.", sentenció el magistrado en su orden.