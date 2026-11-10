Juez de Estados Unidos fija juicio por masacre para diciembre

El acusado de 23 años podría enfrentar la pena de muerte por la matanza de diez personas afroamericanas en un comercio de Buffalo, Nueva York.

Un juez federal del estado de Nueva York fijó para el 7 de diciembre el inicio del juicio contra Payton Gendron, de 23 años, acusado de asesinar a diez personas afroamericanas en un supermercado al norte del estado en 2022, según explicó el abogado de los familiares de las víctimas, John Elmore, en un pódcast publicado este lunes.

Actualmente, se está llevando a cabo la selección del jurado con cincuenta personas seleccionadas de un total de 70, de las que saldrán los 12 miembros y 6 alternos para el juicio por 27 cargos, entre ellos delitos de odio racial y uso de armas de fuego, por los que podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable.

Gendron se declaró culpable en un acuerdo legal de los cargos federales a cambio de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el Departamento de Justicia rechazó la oferta.

El neoyorquino ya cumple múltiples cadenas perpetuas en Nueva York tras declararse culpable por los cargos estatales —debido a lo cual evitó un juicio— por los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2022, cuando disparó en el supermercado Tops Friendly Markets de Buffalo, matando a diez personas e hiriendo a otros tres afroamericanos.

Proceso de selección del jurado y representación

El abogado indicó en un pódcast que inicialmente se distribuyeron 1,200 cuestionarios a candidatos a jurado en la corte federal en ocho condados al oeste de Nueva York.

Elmore señaló que se están entrevistando entre 8 y 10 personas diarias, durante ocho horas, de lunes a jueves, para formar parte del jurado.

El letrado comentó que por ahora solo se ha identificado a un miembro del jurado afroamericano entre los 50 ya elegidos, lo que atribuye al amplio alcance geográfico del grupo de candidatos, de ocho condados.

De acuerdo con Elmore, para ser seleccionados, los miembros del jurado deben ser capaces de mantener una mente abierta con respecto a la pena de muerte y considerar todas las pruebas atenuantes presentadas.

Posible pena de muerte y antecedentes del ataque

El juicio podría extenderse entre dos y tres semanas. De ser hallado culpable, la Fiscalía ha dicho que solicitará la pena de muerte.

Gendron, que tenía 18 años cuando cometió los asesinatos, vestía entonces ropa de camuflaje y chaleco antibalas, y condujo desde una localidad rural en Nueva York hasta Buffalo para llevar a cabo su plan, que había elaborado durante meses.

Primero, disparó usando un rifle semiautomático al llegar al lugar y luego entró al supermercado, donde continuó disparando y grabó todo, con una cámara que llevaba en el casco táctico.

Aunque Nueva York no contempla la pena de muerte, el Gobierno federal tiene jurisdicción para solicitarla en cualquier estado del país por presuntas violaciones de las leyes federales.